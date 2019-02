Il dramma di Rollo, il cane scomparso e trovato impiccato vicino a casa

Fine delle speranze per Rollo, il cagnolone scomparso da Salerno circa un mese fa. L'animale è stato trovato senza vita ieri, domenica 3 febbraio, impiccato ad un albero a pochi passi da casa. Rollo, di tre anni, si era allontanato dall'abitazione di via Cupa Parisi ad inizio gennaio, ma era provvisto di microchip e un collare con catena a strozzo. Tanti i salernitani che avevano preso a cuore la vicenda e che, appresa la notizia, stanno condividendo la loro rabbia per l'accaduto.

Rollo, trovato morto il cane scomparso: i dubbi sulla dinamica

Come racconta Marilia Parente su SalernoToday, sono diversi i dubbi sulla dinamica dell'accaduto: non si sa con certezza se il cane sia stato vittima di un vile gesto da parte di ignoti o se, saltando la recinzione bassa presente sul posto, sia potuto rimanere impigliato proprio con il gancio del collare a strozzo, perdendo la vita.

"Gli animali vanno tenuti in sicurezza e non liberi: non so se questo è il caso specifico e sono addolorata per quanto accaduto a Rollo per il quale, fino all'ultimo, ho sperato. Gli animali vanno sterilizzati: anche i maschi che scappano sempre per istinto dietro a cagnette in calore", ha osservato l'animalista Lella Mutarelli che si è pronunciata sulla vicenda.