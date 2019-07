Multa di 300 euro perché fa un pisolino sull'amaca

Un turista è stato multato dalla Polizia locale per 300 euro perché dormiva su un'amaca nella pineta di Barcola, luogo cult dei triestini per andare al mare. Immediata la protesta: domani flash mob in pineta dal titolo "Amache libere". Il pisolino costa carissimo a un 52enne austriaco che si trovava in vacanza in Italia, e che non serberà probabilmente un bel ricordo della città. Il turista è stato quindi sanzionato per la violazione all'art. 36 del Regolamento del Verde Pubblico (che prevede il divieto “Negli spazi a verde di cui all’art. 2" è vietato "appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere”).

Trieste, in amaca nella pineta di Barcola: multato turista austriaco

L'impegno della Polizia Locale sul lungomare di Barcola, si legge in un comunicato stampa, è volto a vigilare su situazioni quali incremento del traffico (criticità su sicurezza stradale e soste); attività commerciali (chioschi, furgone dei gelati, venditori ambulanti); situazioni di degrado (bivacchi ed abusivismo commerciale); microcriminalità (furti, vandalismi); fruibilità dei servizi balneari. La "severità" riscontrata nel caso-amaca ha fatto storcere il naso a più di qualcuno.