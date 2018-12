Bestemmia davanti alla scuola: papà multato dalla polizia locale

Un uomo è stato multato dagli agenti della polizia locale per aver bestemmiato davanti all'ingresso di una scuola. E' acceduto ad Albisola Superiore, in provincia di Savona, dove un papà ha bestemmiato a voce talmente alta da attirare l'attenzione dei vigili. L'uomo era stato invitato a spostare l'auto, lasciata in mezzo alla strada e sulle strisce pedonali per far scendere i figli, e ha imprecato.

"Avendo a che fare con un uomo che ad alta voce ha bestemmiato e davanti ai bambini, gli agenti hanno seguito la legge", ha spiegato il comandante dei vigili Bruno Calcagno. Il reato di blasfemia è stato depenalizzato, così l'uomo ha evitato la denuncia penale, ma si è preso la multa da 100 euro per "invettive o parole oltraggiose contro la divinità". La sanzione prevista varia da 51 a 309 euro. La storia è raccontata dal Secolo XIX e da La Stampa.