"Non paghiamo un centesimo di tasse": il paradiso dei pensionati

Ormai il Portogallo attira sempre di più i nostri over 65 , che vi trovano migliori condizioni di vita grazie al particolare regime esentasse sulle pensioni.

Il paese infatti offre agevolazioni esentasse per i pensionati d'Europa, spalmate su un periodi di dieci anni per chi vi risiede almeno sei mesi e un giorno all'anno. La misura durerà fino al 2019, salvo proroghe da parte del governo, come ricostruisce il reportage di Matteo Cruccu sul Corriere della Sera.

"C’è stato un balzo del cinquanta per cento nel 2017 degli italiani residenti qui. E buona parte era formata da questi pensionati", spiega Matteo Gabellieri, che vive da anni in Portogallo, architetto e guida turistica e collaboratore di Nuova Vita, organizzazione con sede in Veneto che si occupa di accompagnare i pensionati nella loro nuova destinazione: "C’è gente di ogni tipo: dalle coppie ai single che vogliono fare esperienze diverse. Anche se la motivazione economica gioca sicuramente la sua parte".

Uno di loro è Dino Montanari, 81enne ferrarese, che dopo una vita in giro per il momento si è stabilito a Caparica. "Beh, con queste agevolazioni, ho 800 euro in più al mese, una bella cifra qui in Portogallo. E poi in Italia mi annoiavo: qui c’è sempre un bel clima, la gente è ospitale. E, sì ,tutto costa poco".