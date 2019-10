Farmaco fa crescere il seno a un uomo: risarcimento di 8 miliardi

Mazzata per Johnson & Johnson in Usa: l'azienda potrebbe dover pagare 8 miliardi di dollari di danni a un uomo che, dopo aver usato il farmaco antipsicotico Risperdal in età infantile, ha sviluppato una ginecomastia (crescita anomala del seno). L'azienda è accusata di essere stata consapevole dei rischi, ma di non aver messo in guardia, o comunque di non averlo fatto adeguatamente, medici e pazienti.

Prende farmaco antipsicotico e gli cresce il seno

La causa alla J&J era stata intentata da Nicholas Murray, oggi 26enne, che in precedenza aveva ottenuto 680.000 dollari di risarcimento dalla Corte di Philadelphia. Il giovane, riferisce la stampa Usa, ha detto che il problema si è manifestato dopo aver iniziato a prendere il medicinale nel 2003, in seguito a una diagnosi di disordine dello spettro autistico. In una dichiarazione rilasciata alla Cnn, Johnson & Johnson - che ha presentato ricorso - ha definito la somma "grossolanamente sproporzionata rispetto alla compensazione iniziale in questo caso", dicendosi sicura che la decisione "verrà ribaltata".

Johnson & Johnson: "Risperdal è un farmaco sicuro ed efficace"

Il caso potrebbe essere solo il primo di migliaia di procedimenti in Pennsylvania su potenziali danni legati a questo farmaco, approvato dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti nel 1993. Secondo J&J il "Risperdal è un farmaco sicuro ed efficace, che ha aiutato milioni di persone a vivere una vita migliore per oltre due decenni". Il Risperdal ha realizzato vendite per circa 737 milioni di dollari nel solo 2018.