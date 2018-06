Saluto fascista nella foto di classe al liceo, la preside: "Atto goliardico, non è reato"

E' polemica in un liceo di Roma, dove dieci studenti si sono fatti fotografare per la foto di classe con il braccio teso mentre facevano il saluto romano. A sollevare il caso gli studenti antifascisti dell'istituto, il liceo Socrate della Garbatella, che avevano anche chiesto una presa di posizione da parte della preside, Milena Nari. La dirigente però ha definito il loro gesto "un atto goliardico", come ricostruisce Lorenzo Nicolini su RomaToday.

"Visto che i ragazzi erano sorridenti e in posa (non avevano dunque volontà di violenza) né hanno testimoniato 'la volontà di ricostituzione di organizzazioni fasciste' in relazione al momento e all'ambiente", il saluto fascista "va inquadrato tra le libertà di espressione e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite", ha spiegato la preside.

Nella sua lettera protocollata, indirizzata al consiglio di classe, ai rappresentanti dei genitori e degli studenti, la dirigente scrive, dopo essersi rivolta all'Ufficio ispettivo, che "il saluto romano non è reato se commemorativo e non violento" citando una sentenza della Cassazione (8108/2018) che aveva assolto due manifestanti "che durante una commemorazione nel 2014 a Milano organizzata da appartenenti al partito Fratelli d'Italia avevano alzato il braccio destro rispondendo alla chiamata del "presente" ed effettuando il saluto romano".