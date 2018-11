Salva la fidanzata da un'auto che la stava investendo, ma viene travolto

Si è sacrificato per salvare la sua fidanzata e impedire che venisse travolta da un'auto mentre tornavano casa. Ed Bowen ha reagito d'istinto quando ha visto la macchina fuori controllo venire verso di loro e ha spinto via la fidanzata, Nicola Boraston, finendo investito dal veicolo, che lo ha schiacciato contro un muro, che poi è franato su di lui.

Se Nicola ha riportato solo lievi ferite, Ed invece è parso da subito molto grave. I sanitari accorsi sul luogo dell'incidente hanno dovuto rianimarlo e poi, una volta arrivato in ospedale, è stato sottoposto a ben 11 ore di intervento e ha passato due settimane nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Southmead, a Bristol. I medici purtroppo hanno dovuto amputargli la gamba sinistra appena sotto l'anca e da mesi Ed sta facendo fisioterapia riabilitativa in ospedale.

"Ricordo l'auto che mi ha colpito, ma non ricordo poi molto di quello che è successo dopo", ha raccontato Ed al tabloid The Sun. "Ho passato la maggior parte della mia vita lavorando per assistere le persone quindi ora mi sembra strano avere qualcuno che si prende cura di me".

Gli amici di Ed, molto conosciuto nella sua zone come tatuatore 'skateboarder', hanno dato vita a una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare lui e Nicola a trovare i soldi necessari a completare la riabilitazione e ad andare avanti. "A causa dell'incidente, Nic ed Ed non possono più lavorare e così, con il vostro aiuto, potremmo sostenerli per qualsiasi impegno economico dovranno affrontare".

L'uomo alla guida dell'auto che ha travolto Ed è stato arrestato sul posto dalla polizia ma è stato poi rilasciato su cauzione.