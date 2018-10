Il simbolo del M5s nelle mani di Casaleggio: concesso "l'uso gratuito" a Rosseau

Davide Casaleggio si prende il simbolo del M5s. Lo scoop è dell'Agenzia AdnKronos, che spiega come la svolta sia contenuta nella nota integrativa al rendiconto 2017 dell'Associazione Movimento 5 Stelle, presieduta da Beppe Grillo. "Il simbolo di proprietà dell'Associazione", si legge a pagina 5 del documento, di cui l'Adnkronos è entrato in possesso, "è stato dato in uso gratuito all'Associazione Rousseau", ovvero la no-profit guidata da Casaleggio che gestisce la piattaforma web del M5S.

Il riferimento è al marchio pentastellato con la dicitura 'Movimento5Stelle.it', depositato nel 2015 dall'Associazione di Grillo presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale. L'uso di quel simbolo era stato concesso dall'Associazione di Grillo alla nuova Associazione Movimento 5 Stelle fondata nel 2017, con sede legale in Roma, Via Nomentana 257.

Nello statuto della nuova Associazione si legge che "alla denominazione del 'MoVimento 5 Stelle' potrà essere abbinato il simbolo, di proprietà dell'omonima associazione 'MoVimento 5 Stelle' con sede in Genova, concesso in uso dalla medesima".

Nello statuto del 'nuovo' M5S - pubblicato il 30 dicembre 2017 sul Blog delle Stelle - non veniva menzionata alcuna cessione dell'uso del simbolo pentastellato all'Associazione Rousseau di Casaleggio. Passaggio che invece viene sancito nero su bianco nella nota integrativa al rendiconto 2017 della 'vecchia' Associazione M5S.

"Con il simbolo l'associazione può presentarsi alle elezioni"

Secondo Lorenzo Borrè, l'avvocato 'spina nel fianco' dei 5 Stelle, la concessione del simbolo rappresenta "una svolta" perché "se il gruppo parlamentare attuale si riconoscesse nell'Associazione Rousseau potrebbe essere questa, la prossima volta, a presentarsi alle elezioni".