Lei 102 anni, lui 100, si innamorano e si sposano: "Non è mai troppo tardi per amare"

John e Phyllis Cook, due anziani di 100 e 102 anni, si sono conosciuti in una residenza per anziani e dopo un anno si sono uniti in matrimonio: "Ci siamo innamorati. So che può sembrare inverosimile alla nostra età, ma ci siamo innamorati davvero"