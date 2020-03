Terremoto, forte scossa di magnitudo 5.3 a Zagabria

Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.3 alle 5:24 ora locale (le 6:24 in Italia) a Zagabria, capitale della Croazia.

In base ai dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro a Kasina, a nordest della città di Zagabria.

Terremoto oggi Zagabria 22 marzo 2020

I danni sono ingenti, come mostrano le foto pubblicate sui social network.

Le immagini mostrano palazzi gravemente danneggiati, auto completamente distrutte dalle macerie degli edifici e strade piene di calcinacci. Il quotidiano Vecernji parla anche di danni all'ospedale di Rebro. Molta gente in strada. Non si hanno notizie di feriti.



La terra ha tremato per circa 15 secondi. Da ieri la città era in lockdown per il coronavirus, la situazione appare critica soprattutto negli ospedali, dove i pazienti vengono trasferiti per precauzione fuori dagli edifici.

La scossa di terremoto odierna è stata avvertita in alcune zone del Friuli Venezia Giulia e del Veneto.