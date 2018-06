L'imbarazzante video postato da Roma Capitale per la Festa della Musica

Ieri, 21 giugno, è stato il giorno della “Festa della Musica di Roma”. Se non ve ne siete accorti probabilmente eravate sulla panchina di piazza Caterina Sforza, intorno alle 16, a battere svogliatamente i piedini fuori tempo, su un tappeto tutt’altro che voluto di fogliame e sporcizia, in una desolazione rappresentabile solo con l’immagine della pianta posta al centro della piazza, al cui confronto un salice piangente sembra contento. La Festa insomma, se c’è mai stata, non ha portato tutto questo entusiasmo...

Un suonatore solitario e una piazza vuota, a parte: lo stesso artista con degli slanci di virtuosismo che fanno balzare lui (e solo lui) dalla sedia; una “ballerina” in abito da sera che non trova mai il coraggio di cantare e possiamo immaginare perché; tre rappresentanti di varia umanità sulla panchina, simili a dei figuranti malpagati; due bambini che non avendo ancora sviluppato dei veri e propri gusti musicali sembrano gli unici che per qualche secondo davvero si divertono a saltellare.

Il tristissimo video postato su Facebook per la Festa della Musica

Questa la “frizzante” atmosfera che Roma Capitale ha scelto di postare sulla pagina Facebook ufficiale come primo “spot” della Festa della Musica di Roma. Che brividi in questo solstizio d’estate. Ma la tortura più atroce inflitta a tutti gli utenti riguarda la durata: 3 minuti e 3 secondi nei quali si oscilla tra il pianto ed il riso (amaro).

I commenti dei romani

Tra gli spettatori “social” dell’evento dell’estate 2018 c’è chi la prende seriamente: “Non so cosa vogliate comunicare al mondo, è una strategia la vostra? Volete distruggere l'immagine della più bella città del mondo? Non vi capisco proprio”. C’è chi la prende con ironia: “Ecco perché non trovavo parcheggio... tutti a vedere il concertone!”. C’è chi denuncia il degrado: “Manco 'na botta de scopa prima de inizia a suonà, un'inquadratura tattica, che ne so...” E chi non s’arrende all’evidenza e vuole continuare a vivere fuori...stagione: “Bellissima Roma in autunno!”.