Cos'è lo Yaravirus, la nuova minaccia arriva dal Brasile

Mentre il nuovo coronavirus ha attirato l'attenzione del mondo sulla Cina, zona da cui è partita l'epidemia, esiste un altro virus che negli ultimi giorni ha destato curiosità nella comunità scientifica mondiale. Chiamato Yaravirus dagli scienziati che lo hanno scoperto, ha una caratteristica unica ed incredibile, che ha lasciato gli esperti a bocca aperta: i suoi geni non sono mai stati documentati dalla ricerca, almeno fino ad oggi.

Come riporta il quotidiano The Independent, lo Yaravirus è stato scoperto da un'equipe di ricercatori provenienti dall’università di Aix-Marseille, in Francia e dall’università federale del Minas Gerais. Il team ha individuato questo virus sconosciuto nelle amebe che abitano il lago artificiale di Pampulha, situato nella città di Belo Horizonte, in Brasile. Il nome deriva dalla parola Yara o Iara, che nella mitologia brasiliana rappresenta una sorta di sirena, la “madre delle acque”, che secondo la leggenda attirava i marinai sul fondo del mare.

Gli scienziati che hanno decodificato la sequenza del genoma dello Yaravirus, determinando il Dna del'organismo, hanno scoperto che per il 90% era composto da geni mai visti prima. "Secondo gli attuali protocolli metagenomici per la rilevazione virale, Yaravirus non sarebbe nemmeno riconosciuto come agente virale", ha spiegato a Science Magazine Jônatas Abrahão, uno dei ricercatori coinvolti nella scoperta.