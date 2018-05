Lo zucchero fa male, ma nelle bevande italiane ce n'è più che nel resto d'Europa

Lo zucchero è uno degli ingredienti della nostra dieta da tenere maggiormente sotto controllo, anche e soprattutto nell’alimentazione dei nostri ragazzi. Eppure le normative italiane sono decisamente fuoritempo rispetto alle tendenze salutistiche adottate in molti paesi europei lasciando ampio margine ai produttori di bevande zuccherate.

Infatti i big delle bevande producono bibite differenti e con contenuto di zucchero anche molto diverso a seconda del paese al quale sono destinati.

Come ha messo in luce un'inchieste del portale specializzato il Salvagente sulle dosi di zucchero presenti in aranciate, cole, gassose e altre bevande, il mercato italiano è fin troppo dolce per i produttori di soft drink.