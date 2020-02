Coronavirus e scuole chiuse, la ministra Azzolina "valuta" didattica a distanza

"Il diritto alla salute in questo momento viene prima di tutto, ma non vogliamo farci trovare impreparati. Stiamo studiando soluzioni per la didattica a distanza". A dirlo è la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, al termine della riunione della task force del Miur impegnata nella gestione del coronavirus. ù

All'incontro, oltre ad Azzolina e alla sua vice Anna Ascani, hanno partecipato rappresentanti della Protezione civile, pediatri, referenti territoriali del ministero, rappresentanti delle associazioni di genitori e studenti, realtà pubbliche e private che supporteranno l'azione di viale Trastevere nei prossimi giorni.

"Al momento ci sono scuole chiuse in alcune Regioni come misura precauzionale. La situazione è in evoluzione, stiamo valutando tutti gli scenari", ha ricordato la ministra Azzolina, ribadendo: "Vogliamo garantire un servizio pubblico essenziale ai nostri studenti".

Coronavirus e scuola

"Nel frattempo forniremo ai dirigenti scolastici tutte le risposte necessarie, a partire dal tema dei viaggi di istruzione che abbiamo sospeso, sia in Italia che all’estero, per tutte le scuole del Paese. Stiamo predisponendo tutte le misure operative", ha detto la ministra, che ha annunciato l'apertura di "una sezione dedicata sul sito del Ministero per rispondere a tutte le domande che riceviamo, anche tramite apposite FAQ. Il Ministero dell’Istruzione è al lavoro: anche in un momento difficile come questo la comunità educante si farà trovare pronta".