La gioconda con la maglia della Francia fa infuriare gli italiani sui social 

Battendo 4-2 in finale la Croazia, la Francia si è aggiudicata il suo secondo Mondiale, lasciandosi andare a festeggiamenti di ogni sorta. A far infuriare il popolo italiano, escluso in partenza dalla rassegna iridata, ci ha pensato un tweet del Louvre, arrivato dopo il trionfo di Mosca. Il post del Museo mostra la Gioconda con la maglia della nazionale francese, un “affronto” che gli utenti italiani non hanno certo lasciato passare.

Félicitations à l'@equipedefrance pour leur victoire à la #CoupeDuMonde2018 ! 🎉⚽ 🇫🇷 pic.twitter.com/LVBVK6mJ3g — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) 15 luglio 2018

Imperdonabile, per i commentatori, l'utilizzo di un capolavoro italiano che "di francese non ha nulla", che "non rappresenta nulla di vostro", che, addirittura, "ci avete rubato". "Perché - si chiedono stizziti - non usare Delacroix per celebrare la vittoria?". La risposta se la danno da soli: "Se il Louvre non avesse capolavori italiani come la Monna Lisa, che è diventata il volto del museo e della Francia suo malgrado, probabilmente perderebbe metà del suo splendore". D'altra parte, punzecchiano, "quando mancano i talenti in Patria...".

La polemica in salsa tricolore non è passata inosservata dalle parti del museo, che alle numerosissime accuse di "furto" della Gioconda - "ridatecela", il commento più quotato - ha voluto replicare con un tweet in italiano: "Per informazione, la Gioconda è stata venduta da Leonardo da Vinci al re Francesco I". Pace fatta? Neanche per sogno: in risposta al nuovo commento, ecco quindi apparire innumerevoli Gioconde in maglia azzurra, quadri di Jacques-Louis David sapientemente 'photoshoppati' con il volto di Fabio Grosso al posto di quello di Napoleone, un numero indefinito di post e fotografie sull'uso - e il non uso, soprattutto - del bidet e battutine al vetriolo sulla cronaca recente: "Se volete - sfottono gli italiani - vi vendiamo anche le frecce tricolori con i piloti per i festeggiamenti, visto che anche in quello non andate un granché". Touché.