Gli utensili per cucinare ogni tipo di ricetta

Quando si è costretti a stare a casa le attività da fare sono tante anche in compagnia dei bambini.

Leggere libri, guardare serie tv, fare le pulizie di casa, sono solo alcune delle cose da fare. Tra queste c’è anche la possibilità di dedicarvi alla cucina, sperimentando nuove ricette e piatti all’altezza dei grandi chef.

Se siete abili in cucina o volete affinare le vostre doti, è fondamentale avere gli utensili adatti. Vediamo gli accessori che non possono mancare per preparare pranzi o cene indimenticabili.

Per cucinare in modo sano e con pochi grassi, oltre a scegliere la ricetta giusta, anche la padella ha la sua importanza. Il set di 3 padelle permette di cucinare con poco olio, scottare i cibi o cuocerli al salto. Le padelle disponibili in tre misure differenti, hanno una texture ruvida antiaderente grazie alla tripla struttura composta da un primo strato con particelle minerali, un secondo rinforzato con particelle minerali extra-large per resistere a graffi e abrasioni e un terzo di finitura con microcristalli. Il corpo in alluminio ad alto spessore permette una diffusione del calore uniforme su tutta la superficie di cottura. I manici realizzati in bakelite evita il surriscaldamento per avere il massimo della sicurezza.

Pro. Sono resistenti e antiaderenti.

Contro. Non possono essere lavate in lavastoviglie.

Scopri di più su Amazon a 41,15€

Gli utensili da cucina devono essere versatili e adatti ad ogni tipo di ricetta. Questa batteria di pentole dotata di manico amovibile, permette alle pentole di adattarsi ad ogni fornello, di metterle nel frigo o di servirle direttamente a tavola. Il monomanico, per tutte le pentole, si aggancia con un semplice click e permette di ridurre l’ingombro. Le pentole facili da impilare possono essere conservate anche all’interno di cucine piccole. Realizzate in materiale antiaderente, la parte centrale è dotata di indicatore di temperatura Lagospot che cambia colore quando si raggiungono i 180°. I coperchi in vetro salvaspazio con bordo in silicone, sono dotati di maniglia pieghevole per essere impilati, mentre quelli in plastica si incastrano nella pentola, per la conservazione in frigo. Lavabile in lavastoviglie sono pronte per la preparazione di una nuova ricetta.

Pro. Sono pensati per occupare poco spazio ed essere usati anche nel forno.

Contro. Il manico in alcuni casi può rovinare la padella.

Scopri di più su Amazon a 99,00€ con uno sconto del 24%

Se amate cucinare i biscotti e volete farlo in modo semplice e veloce, la pistola per biscotti è perfetta per preparare deliziosi dessert. Con questo set potrete creare una varietà di decorazioni da veri chef. Il set con pistola è facile da usare, grazie ad un ugello regolabile in base alla pressione del grilletto, potrete creare tutti i biscotti che volete. Dotato di otto beccucci e tredici dischetti per tagliare i biscotti tutti realizzati in acciaio inox, potete dare libero sfogo alla vostra fantasia. Gli ugelli lavabili in lavastoviglie, una volta puliti possono comodamente essere conservati all’interno dell’apposita scatola.

Pro. Si possono realizzare biscotti di diverse forme e decorazioni.

Contro. L’impasto deve essere morbido per funzionare bene

Scopri di più su Amazon a 21,60€

Se siete appassionati di cake designer rimanere a casa forzatamente può essere un'occasione per esercitarsi. Per farlo nel modo migliore il kit per pasticceria è ideale. Il set formato da 106 pezzi include diversi tipi di strumenti come il giradischi rotante, ugelli conici, 12 moduli di torta in silicone, 2 spatole lisce, 3 spatole con dentini, un taglia torte, un accessorio per creare i fiori, una cake pen e 25 sacche monouso. Tutti gli accessori sono realizzati in acciaio inossidabile, in silicone privo di BPA e materiali plastici non tossici e antiaderenti.

Pro. Il kit è completo per ogni tipo di decorazione.

Contro. Gli utenti che l’hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon a 24,99€

Amate preparare pasta fresca, impasto per la pizza, dolci e creme? L’impastatrice planetaria è la scelta migliore. Il modello multifunzionale ha una potenza che va da 1200W a 1800 W. Il motore a 6 velocità con possibilità di funzione ad impulso vi consentirà di regolare la velocità della planetaria. La ciotola in acciaio inossidabile da 6,5 litri è robusta e resistente, abbastanza grande per preparare il pranzo per tutta la famiglia. Stabile grazie ai quattro piedi antiscivolo, il motore è a basso rumore. Facile da pulire vi permette di preparare tutto quello che volete in poco tempo.

Pro. Facile da utilizzare.

Contro. Il coperchio con apertura ampia fa uscire il liquido quando è in funzione.

Scopri di più su Amazon a 129,99€

Per chi ha poco spazio in cucina, ma non vuole rinunciare a preparare ricette gustose, il frullatore ad immersione è la scelta perfetta. Grazie alla lama in acciaio inossidabile, potrete utilizzarlo per ogni preparazione. Basta mettere gli ingredienti nel bicchiere incluso e la lama frullerà o mescolerà gli alimenti. Il contenitore da 500 ml con lama affilata in acciaio inossidabile, può tagliare tutti i tipi di cibo, come carne, frutta e verdura, è ideale anche per salse, purè di patate e tante altre ricette.

Scopri di più su Amazon a 40,99€