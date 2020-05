I dispenser sapone automatici per lavare le mani con semplicità

Lavarsi le mani mai come in questo periodo è importante per proteggerci ed eliminare i germi. Il dispenser sapone quindi ha assunto un ruolo centrale in bagno o in cucina.

Rispetto alle saponette solide permette di scegliere la quantità di sapone che preferiamo, senza sprecarne neanche una goccia.

Accanto ai classici a pressione, si sono diffusi sempre più quelli automatici e ad infrarossi che versano il sapone senza dover toccare il distributore.

Ideali nei bagni moderni, hanno linee basic che si adattano anche alle stanze più classiche. Vediamo i migliori dispenser in commercio per avere mani pulite e garantire il massimo dell’igiene.

Adatto ad ogni tipo di ambiente questo modello dalle linee essenziali si integra con lo stile della stanza. Il dispenser realizzato con materiali di alta qualità, ha una base impermeabile che permette di assicurare al prodotto una lunga durata. Realizzato in Abs, mantiene l'accessorio pulito e brillante e previene le perdite di liquido. Il sensore ha una risposta di 0,25 secondi e una distanza di rilevamento di 5/7 cm. Dotato di due modalità potete decidere come avere l’erogazione della schiuma, dovete solo diluire il sapone con l’acqua e in pochi secondi avrete il detergente che preferite. Quando il dispenser non viene utilizzato entra automaticamente in standby senza spegnimento manuale.

Pro. Semplice e funzionale.

Contro. La base non è dotata di piedini antiscivolo.

Per lavarsi le mani senza toccare il dispenser, questo distributore con il rilevamento del sensore di movimento a infrarossi, rileva la mano in un solo passaggio. Basta posizionare la mano sotto il sensore e il sapone esce in automatico. Il design è progettato per massimizzare il flusso e avere un’erogazione più rapida. Grazie ai pulsanti posizionati nella parte superiore è possibile regolare la quantità di sapone che si desidera erogare. Il dispenser è compatibile con tutti i tipi di sapone, detersivo per piatti, ma anche per shampoo e bagnoschiuma. Per accendere il dispositivo basta premere il tasto + per 2 secondi e il tasto - per spegnerlo. I led verde o rosso indicheranno se il dispositivo è in funzione o meno. La valvola di erogazione in silicone, impedisce al sapone di gocciolare e sporcare.

Pro. Il sensore è affidabile.

Contro. Il vano per le batterie è un po’ scomodo.

Per non rimanere mai senza sapone, questo dispenser automatico è ricaricabile. Eco-friendly, grazie all’uscita usb è possibile caricarlo ogni volta che si vuole ed erogherà fino a 500 volte. Impermeabile e sicuro, il dispenser realizzato in Abs, è resistente e mantiene l’apparecchio brillante e pulito anche dopo diversi utilizzi di seguito. Il sensore di movimento a infrarossi reagisce dopo 0,25 secondi ad una distanza di circa 4/7 cm. Quando non si utilizza per un lungo periodo, il distributore di sapone entra in standby automaticamente. Ideale con diversi tipi di liquidi, può essere usato sia in casa che in ufficio.

Pro. Ha un bel design ed è funzionale.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ piccolo.

Limitare gli sprechi di sapone è una buona abitudine per rispettare l’ambiente e risparmiare. Il design antiperdita è impermeabile e limita che il sapone fuoriesca dall’apparecchio una volta utilizzato. Il sapone viene erogato automaticamente una volta che si mette la mano davanti al sensore ad infrarossi. Realizzato in materiale premium PC e ABS è adatto sia al bagno che alla cucina. La base impermeabile mette al sicuro il vano batteria dall’acqua e dalla corrosione.

Pro. Il dispenser è capiente.

Contro. Eroga troppo sapone.

Se volete dare un tocco di design al vostro bagno, questo dispenser dalle forme moderne è la scelta ideale. Il modello con rivestimento in acciaio, è perfetto per un bagno contemporaneo, quello con copertura in legno, per i bagni classici, mentre quello con fiori blu, darà un tocco in più alla casa al mare. Un finestrella in plastica trasparente sulla parte anteriore, permette di valutare la quantità di sapone e ricaricarlo quando sta per finire. Realizzato con tecnologia a tenuta stagna evita che il sapone e l’acqua corrodano i circuiti. Il sensore intelligente a infrarossi rileva la presenza delle mani ed eroga il sapone entro 0,5 secondi.

Pro. Elegante e di design.

Contro. Il tappo per chiuderlo è un po’ scomodo.

Se volete dare un tocco di colore al vostro bagno e rendere più divertente il momento del lavaggio delle mani ai bambini, questo dispenser con luci colorate renderà tutto più piacevole. Quando è in uso si illumina con i suoi 7 colori a disposizione. Progettato con tecnologia di rilevamento del sensore di movimento a infrarossi, rileva la mano ed eroga automaticamente il sapone in 0,25 secondi. Realizzato in materiale Abs di alta qualità, protegge i circuiti da acqua e sapone. Il dispenser con una batteria integrata da 1000 mAh, può essere ricaricato su ogni supporto.

Pro. Dispenser divertente e resistente.

Contro. Non è semplice da impostare.

