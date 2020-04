Gli igienizzanti per avere un bagno pulito e profumato

Il bagno è una delle stanze più utilizzate della casa in cui l’igiene è fondamentale. Riuscire ad avere una pulizia profonda non è semplice. Usare semplicemente il detergente per i pavimenti non è sufficiente.

I principali batteri sono generati dalla muffa dovuta all’umidità, quindi è bene mantenerlo asciutto e arieggiato.

Anche residui di shampoo e sapone, possono generare funghi e lasciare antiestetici segni sui componenti. Quindi la pulizia quotidiana è fondamentale, ma anche munirsi dei prodotti adatti ha la sua importanza. Vediamo i migliori igienizzanti per pulire e avere il bagno ordinato.

Pulire il bagno quotidianamente è importante per igienizzarlo, ma con gli impegni non sempre possiamo utilizzare più prodotti. Quindi la soluzione giusta è avere a portata di mano un igienizzate con più azioni combinate. Il prodotto deterge, disincrosta e protegge. Grazie alla sua formula innovativa è possibile lavare tutte le superfici, dal box doccia, alle piastrelle fino ai rubinetti. Realizzato con uno speciale enzima non aggressivo può essere utilizzato anche su marmo o granito senza correre il rischio di rovinarli. Pensato per preservare l’ambiente, il principio tensioattivo è altamente biodegradabile e di origine vegetale.

Pro. Efficace su ogni superficie.

Contro. Mancano le istruzioni per il giusto dosaggio.

Scopri di più su Amazon a 13,20€

Per avere il bagno pulito rispettando le superfici delicate bisogna affidarsi ad un detergente che rispetti in pieno il lavabo o la doccia. Questo prodotto è la soluzione ideale per la pulizia dei pavimenti e di tutte le superfici, grazie alla sua formula universale. Con una semplice passata potete rimuovere il 100% di sporco. La formula liquida riesce a sciogliere anche il grasso più ostinato. Efficace anche in acqua fredda, lascia le superfici brillanti con un piacevole aroma grazie alle diverse fragranze a disposizione. Basta diluirlo in acqua e avrete una pulizia approfondita dal bagno alla cucina. Con il formato multipack da sei flaconi avrete una scorta di detergente.

Pro. Il prodotto è buono ed efficace.

Contro. I clienti che lo hanno provato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon a 11,99€

Avere il bagno pulito a lungo è importante soprattutto se si ha una famiglia numerosa. Con questo prodotto è possibile detergerlo quotidianamente lasciando le superfici brillanti. Il detersivo grazie alla sua formula, impermeabilizza tutte le superfici lisce contro il calcare e lo sporco. Grazie al suo principio i residui di sapone, il trucco o il calcare, scivolano via e l’azione dura a lungo. Perfetto per chi non ha molto tempo a disposizione, il prodotto è biodegradabile e rispettoso dell’ambiente. Disponibile in diversi formati da 50 ml fino a 5 litri, avrete un bagno sempre pulito e a prova di batteri in poco tempo.

Scopri di più su Amzon a 9,90€

Il problema più diffuso in bagno è la presenza del calcare che crea un’antiestetica patina sulle superfici. Questo prodotto grazie alla sua formula specifica, rimuove fino al 100% di calcare, prevenendone la ricomparsa. Sicuro sulle superfici, assicura una brillantezza che dura a lungo eliminando residui si sapone e dentifricio. Ottimo sia in bagno che in cucina, diffonde un gradevole profumo. Disponibile in diverse fragranze, non dovete fare altro che scegliere quella che vi piace di più.

Pro. Rimuove facilmente il calcare.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon a 4,99€

Per rimuovere ed igienizzare, la candeggina è tra i prodotti più utilizzati. Questo detergente grazie all'innovativo sistema multi-getto, elimina i batteri dal wc anche nei punti più difficili da raggiungere. La formula in gel riesce a rimuovere germi, ma nello stesso tempo sbianca e fa brillare le superfici. Disponibile nella versione pro-enzimi, per prevenire gli odori e disincrostante contro il calcare, potete scegliere la formula che risponde alle vostre necessità. Le due confezioni da 700 ml vi assicurano la scorta di detergente per avere un bagno sempre pulito.

Pro. Igienizza bene e il tappo dosatore è utile.

Contro. Non ci sono aspetti negativi per gli utenti che lo hanno acquistato.

Scopri di più su Amazon a 2,81€ con uno sconto del 6%

Quando si ha poco tempo ma la necessità di pulire il bagno, bisogna avere a portata di mano un detergente efficace e funzionale. Il prodotto con la sua formula in gel pulisce a fondo tutte le superfici. Grazie al beccuccio sul tappo è possibile raggiungere anche i punti più difficili. Con una semplice passata rimuove sporco, germi e batteri. Ideale come anticalcare, usato quotidianamente ne previene la formazione, in questo modo si avranno superfici pulite, brillanti e un piacevole profumo di fresco.

Pro. Efficace e lascia un piacevole profumo.

Contro. Non è indicato per le superfici in marmo.

Scopri di più su Amazon