Calici: i bicchieri più adatti per degustare un buon vino

Il vino per molte persone è una passione, la giusta conclusione di una giornata di lavoro e concedersi qualche minuto di relax comodamente seduti sul divano.

Gli appassionati sanno che la scelta del bicchiere è fondamentale e non è semplice, bianco, rosso o spumante, ogni tipologia di vino ha bisogno del calice più adatto con determinate caratteristiche.

Tra i fattori da considerare c’è anche il materiale, il vetro e il cristallo permettono di osservare tutte le sfumature del vino che si sta assaporando. Anche le dimensioni della pancia e dei bordi non deve essere tralasciata. Infatti, i calici sono pensati per ossigenarlo e far emergere tutti gli aromi, mentre la base deve essere ampia per consentire un’impugnatura salda.

Se siete alla ricerca di un set di calici da regalare ai vostri amici o per degustare il vostro vino preferito, ecco una selezione dei migliori bicchieri.

Questo set di calici formato da sei bicchieri ha un design innovativo perfetto per gustare un buon vino o il liquore preferito. Realizzato in cristallo Luxion, è un materiale ecologico e sonoro che riesce ad unire la trasparenza alla brillantezza, tutte caratteristiche fondamentali per esaltare le componenti organolettiche della vostra bevanda preferita. Resistenti alle rotture, quindi adatti anche per uso professionale, possono essere lavati in lavastoviglie senza perdere la brillantezza.

Pro. La forma e la grandezza rende il calice adatto per vini rossi e bianchi.

Contro. Per alcuni il calice non è molto sottile.

I calici dal design moderno sono ideali per chi ama linee squadrate e la base piatta. Realizzati in cristallo tagliato senza piombo, grazie alla loro particolare forma permettono un’ottima ossigenazione del vino e di far emergere gli aromi. I calici dalla forma stabile e duratura, sono realizzati in vetro resistente, perfetti per essere lavati in lavastoviglie.

Pro. Il design è originale e moderno.

Contro. Gli utenti che li hanno acquistati non hanno riscontrato difetti.

Se amate particolarmente il vino rosso questo set di calici è la scelta ideale. Realizzati in cristallo, hanno un taglio a laser. I calici con il bordo lucido, la pancia ampia e lo stelo sottile, permettono di ossigenare al meglio ogni vino dal Bordeaux al Borgogna esaltando gli aromi e i profumi del vino. Il set composto da quattro calici, ha un design elegante e raffinato. Realizzati in cristallo possono essere lavati a mano o in lavastoviglie.

Pro. I calici sono realizzati in cristallo ecologico.

Contro. I clienti che li hanno usati non hanno evidenziato difetti.

Gli amanti del vino bianco non possono rinunciare a questo set di bicchieri dalle linee moderne. La struttura affusolata, lo stelo lungo e la pancia che slancia il bicchiere verso l’alto, rendono il calice estremamente elegante. Grazie alla conformazione è possibile degustare ogni vino e far emergere tutti gli aromi contenuti all’interno del bouquet. Realizzati in cristallo senza piombo, sono perfetti anche per lo spumante.

Pro. La forma affusolata rende i calici eleganti e raffinati.

Contro. Anche se possono essere lavati in lavastoviglie bisogna maneggiarli con attenzione.

Colore e stoviglie uniche sono un must have sulla vostra tavola? Grazie a questo set di calici potrete rendere indimenticabile ogni pranzo o cena. I sei bicchieri disponibili in 6 colori diversi l’uno dall’altro: bianco, verde, lilla, rosso arancione e blu, renderanno la vostra tavola estiva allegra e irresistibile. I calici bassi, grazie alla superficie lavorata sono eleganti e raffinati. Perfetti per l’acqua, il vino o i liquori, possono essere lavati comodamente in lavastoviglie.

Pro. I bicchieri sono belli e super colorati.

Contro. Per alcuni utenti sono troppo pesanti da maneggiare.

Quando si decide di degustare un buon vino rosso, il bicchiere riveste un ruolo fondamentale. Questi calici dalla pancia ampia permettono un’ossigenazione migliore, pur conservando tutti i profumi. Con una capacità di 650 ml, riescono a fare risaltare i profumi e i sapori dei vini. I calici in cristallo realizzati con tecniche eco-sostenibili sono rinforzati al titanio. Conservati all’interno di confezioni dotate di un pratico sistema a scatto, mantengono i bicchieri fermi in modo che non si rompano. Perfetti anche come idea regalo il set da tre bicchieri sono un ottimo modo per gustare il vino preferito e concedersi il giusto relax.

Pro. I calici sono belli e resistenti.

Contro. Per alcuni il prezzo è un po’ alto.

