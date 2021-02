Lavastoviglie mini, per cucine piccole ma efficienti

La cucina è la stanza principale della casa, ma con gli appartamenti sempre più piccoli anche questo ambiente ha subito dei cambiamenti. Per non rinunciare all'efficienza e alla praticità ecco le lavastoviglie piccole per cucinare i piatti preferiti senza essere costretti a lavarli a mano

Nel corso degli anni le case sono diventate sempre più piccole adatte a famiglie meno numerose. La cucina resta la stanza preferita da arredare e rendere confortevole con gli elettrodomestici indispensabili. Tra questi la lavastoviglie non può mancare soprattutto se si ama cucinare e non si vuole perdere tempo lavando a mano tutti i piatti.

Se avete la cucina piccola e non pensate di potervi permettere una lavastoviglie, dovete sapere che negli ultimi anni si sono diffusi sempre più i modelli piccoli, ad incastro o a scomparsa.

Piccole e funzionali sono concepite per raggiungere gli stessi risultati di quelle più grandi e sollevarvi dalla fatica di lavare i piatti sia a pranzo che a cena! Siete alla ricerca di una lavastoviglie per il vostro monolocale o la casa al mare? Ecco alcuni modelli che fanno al caso vostro.

Ideale se si ama organizzare cene in famiglia: lavastoviglie piccola fino a 6 coperti Bomann

Organizzare cene in compagnia di amici e parenti è un ottimo modo per passare una giornata piacevole, fino a quando arriva il momento di lavare i piatti. Grazie a questo modello potete godervi la serata senza il pensiero delle pentole. La lavastoviglie oltre ad avere la capacità di 6 coperti, è dotata di un comodo cestello per le posate, al centro del vano pensato per permettere di organizzare al meglio i piatti e sfruttare lo spazio. Semplice ma di design, può essere posizionata sui piani di lavoro o a terra, in questo caso il blocco di sicurezza rende l'elettrodomestico sicuro soprattutto se in casa ci sono bambini. Se amate cucinare, anche piatti impegnativi, niente paura, il modello con cinque programmi vi restituirà le stoviglie brillanti e pulite. L'immancabile programma eco è pensato per il risparmio energetico, il ciclo intensivo con prelavaggio e doppio risciacquo è perfetto per stoviglie particolarmente sporche, quello normale è indicato per i piatti di tutti i giorni. A questi vanno aggiunti quello completo da 90 minuti e infine il programma ammollo per scrostare lo sporco. Non sempre si ha il tempo per attivare la lavastoviglie, per questo potete programmarla e farla entrare in funzione a un orario prestabilito, anche quando siete fuori casa.

Pro. La lavastoviglie appartiene alla classe energetica A+ che assicura un risparmio in bolletta.

Contro. Ha tempi di lavaggio lunghi e la capienza non permette di lavare le pentole.

Per un risparmio in bolletta: lavastoviglie a risparmio energetico Candy

In una cucina piccola lo stile è molto importante, ogni elettrodomestico deve essere posizionato in maniera funzionale senza dimenticare il design. Questa lavastoviglie, può essere installata sia a terra, ma anche all'interno di un mobile, per occupare meno spazio. Realizzata in grigio argento con profilature in nero, oltre ad essere bella esteticamente assicura il risparmio energetico perchè appartiene alla classe A+. Estremamente silenziosa può essere azionata in qualsiasi ora del giorno senza disturbare il sonno dei più piccoli o dei vicini. Sul display a led è possibile selezionare tra 6 programmi di lavaggio e 5 diversi livelli di temperatura pensati per adattarsi ad ogni tipo di stoviglia da quelle più sporche a quelle meno. Per mantenere efficiente e assicurare un lavaggio impeccabile, l'elettrodomestico è dotato di spia luminosa che indica quando è necessario ricaricare il sale e il brillantante. Perfetta per lavare fino a 6 coperti, con la partenza differita possiamo programmare e decidere di azionarla anche quando siamo furi casa.

Pro. Semplice da usare grazie al pannello intuitivo pulisce anche le stoviglie più sporche.

Contro. Piatti o pentole di grandi dimensioni fanno fatica ad entrare.

Per rispettare l'ambiente: lavastoviglie lavaggio ecologico Bosch

Se siete alla ricerca di una lavastoviglie di design, ma che rispetti in pieno l'ambiente questo modello è ciò che fa per voi. Bella ed elegante caratterizzata da una maniglia dalle linee particolari, si distingue per la tecnologia ActiveWater che ottimizza l'efficienza e garantisce un lavaggio ecologico grazie alla distribuzione idrica mirata, al filtro ottimizzato e al riscaldamento più rapido. Dotata della funzione AquaSensor ne regola l'utilizzo in base al tipo e al grado di sporcizia, ma anche alla quantità di stoviglie, utilizzando fasci luminosi per gestire il lavaggio. Estremamente silenziosa, permette di selezionare l'ora di avvio desiderata secondo le esigenze. Se avete piatti o bicchieri preziosi con questo modello non sarete più costretti a lavarli a mano. La lavastoviglie è dotata di un sistema protezione cristalli per la cura delicata dei bicchieri e dei piatti regolando il livello di durezza dell'acqua.

Pro. Molto silenziosa lava comodamente le stoviglie di una famiglia di quattro persone.

Contro. Semplice da installare se si è bravi nel fai da te

Ideale per famiglie numerose: lavastoviglie fino a 8 coperti Klarstein

Bella e di design, la mini lavastoviglie si inserisce alla perfezione all'interno di una cucina dallo stile moderno. l'apparecchio in nero, infatti, diventa il punto centrale della stanza per dargli un tocco in più. Il modello a libero posizionamento, ha una potenza massima di 1620 Watt ed è in grado di pulire efficacemente fino a 8 coperti ed è arricchito anche da due vani per le posate. Adatta ad ogni tipo di sporco, potete scegliere fino a 6 differenti programmi: intensivo, normale, eco, vetro, 90 minuti, rapido, inoltre, è semplice da programmare grazie alla simbologia intuitiva e al pannello di controllo con tre tasti. Il sistema filtrante parzialmente smontabile e il tubo di afflusso Aquastop, non solo assicura un risparmio energetico, ma rende la lavastoviglie facile da pulire, ed estremamente silenziosa.

Pro. L'utilizzo è intuitivo e la manutenzione è semplice.

Contro. Per alcuni utenti le parti in plastica sembrano poco resistenti.

Per lavare ad ogni ora del giorno: lavastoviglie silenziosa Siemens

Minore consumo e prestazioni efficienti sono le caratteristiche di questa mini lavastoviglie, perfetta per chi è single o in coppia e vuole un apparecchio a risparmio energetico. Dotata di motore iQdrive permette di avere ottimi risultati anche su cicli brevi, la tecnologia AutoProgramme, arricchita da quella aquaSensor controlla quanto è sporca l’acqua e verifica quando e quanta acqua pulita deve essere aggiunta, stabilendo la temperatura di lavaggio adeguata. Il programma Extra Dry, invece, è perfetto per chi ha poco tempo, perché utilizza temperature più elevate durante l'asciugatura, per avere le stoviglie pronte all’uso. Pensata per proteggere gli oggetti più delicati, il sistema glassCare si prende cura del vetro e dei bicchieri. Ideale se in casa si hanno bambini, l'apparecchio con i suoi 48 dB è particolarmente silenziosa così da poterla azionare ad ogni ora del giorno.

Pro. Asciugatura completa e programma vetro.

Contro. Non è adatta per piatti di grandi dimensioni.

Pratica e versatile: lavastoviglie portatile

Se si ha poco tempo e poco spazio in cucina, ma non si vuole rinunciare alla lavastoviglie, questo modello è perfetto. L'elettrodomestico portatile è versatile e garantisce risultati di pulizia perfetti in ogni situazione, sia in casa che in campeggio, grazie al serbatoio dell'acqua integrato da 5 litri è possibile utilizzare la mini lavastoviglie ovunque senza allacciamento dell'acqua. Il modello compatto e dalle linee arrotondate, oltre ad essere di design e in grado di integrarsi in ogni ambiente, ha lo spazio sufficiente per lavare posate, piatti, tazze e bicchieri. Dotata di cinque diversi programmi selezionabili: ECO, 60 minuti, risciacquo rapido (30 minuti), autopulente e risciacquo bicchieri, è arricchita da funzioni aggiuntive come Extra Dry & Anti, ogni carico viene pulito al massimo, sia che si tratti di sporco quotidiano o più intenso. Inoltre, è perfetta per chi vuole un apparecchio efficiente ma dai bassi consumi di energia e acqua.

Pro. Si può usare sia con l'attacco diretto che con il serbatoio.

Contro. Non ha istruzioni in italiano.

