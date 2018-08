Le migliori macchine per un caffè come fatto al bar

Amate il caffè espresso del bar e vorreste poterlo gustare comodamente anche a casa vostra? Se preparare il caffè per voi è un’arte, ma siete stanchi di aspettare le lunghe attese con la moka, la soluzione ideale è la macchina da caffè. Con cialde, capsule o polivalenti, i modelli sono davvero tanti. Vediamo insieme la migliore macchina da caffè espresso per gli intenditori che vogliono godersi una pausa caffè come si deve!



1. Nespresso Inissia

Se volete un caffè sempre perfetto, il modello è irrinunciabile. La macchina da caffè dal design elegante e dalle linee moderne è disponibile in diversi colori per adattarsi ad ogni stile. Basta premere un solo pulsante e in un attimo avrete un espresso o un caffè lungo. Con le 16 capsule incluse potrete assaporare tutti i gusti e scegliere quello che fa al caso vostro!

2. Lavazza A Modo Mio Minù

Se volete godervi un caffè come si deve, non potete farvi sfuggire questa macchina espresso con capsule. Il design accattivante e l’ampia scelta di colori la rendono adatta ad ogni arredo. La griglia regolabile nel formato small o large consente di degustare il caffè nelle tazze che preferite. Grazie al pulsante Stop & Go si può regolare la quantità di espresso in base alle proprie esigenze.

3. De' Longhi Magnifica

Prestazioni avanzate e design accattivante sono i tratti distintivi di questa macchina da caffè. Grazie al regolatore di polvere e acqua potete scegliere l’intensità del gusto per un espresso impeccabile. Siete amanti del cappuccino? Con il programma System potrete preparare ottimi cappuccini dal gusto impareggiabile. Il sistema automatico di pulizia del circuito si avvia dopo ogni utilizzo, per gustarsi il caffè senza pensieri.

4. Nespresso Pixie

Le dimensioni contenute si associano a linee eleganti e raffinate. Gli inserti in acciaio la rendono adatta sia alla cucina che all’ufficio. Dotata di interfaccia One Touch, basta un semplice tocco per regolare la lunghezza del caffè. Oltre a poter gustare l’espresso intenso, caldo e dalla consistenza avvolgente, la macchina è dotata di un sistema di spegnimento automatico dopo nove minuti di inattività per azzerare ogni tipo di consumo.

5. Nescafè Dolce Gusto Melody

Siete appassionati anche di the, tisane o infusi? La macchina a cialde è versatile e consente di preparare qualunque bevanda in poco tempo. Piccola, compatta ed economica, grazie alla funzione eco-mode consente di risparmiare utilizzando la macchina solo quando è necessario. Il welcom pack include 6 cialde per provare alcuni dei 30 gusti disponibili e farvi ispirare da quello preferito!

