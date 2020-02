Elettriche o manuali, le macchine per preparare pasta fresca a casa

La pasta fresca è buona e riesce a dare ad ogni piatto un sapore gustoso e tradizionale. Gli esperti in cucina sanno perfettamente che prepararla non è semplice.

Esperienza e manualità sono le doti principali, a questo si deve aggiungere anche la disponibilità di tempo che ora è sempre meno. Per non rinunciare a piatti gustosi, potete fare affidamento sulle macchine per la pasta fresca.

Manuali o automatiche in pochi minuti permetteranno di stendere la pasta e di realizzare tutti i formati che preferite. Vediamo le migliori macchine per realizzare la pasta fresca direttamente a casa.

Gli amanti della tradizione e del made in Italy, non possono fare a meno di questa macchina per pasta che ricorda quella della nonna. Il modello a manovella è realizzato in acciaio cromato di ottima qualità, con rulli in lega di alluminio anodizzato con trattamento di indurimento superficiale, che garantisce resistenza nel tempo e micro-porosità della pasta. Inoltre, i pettini e raschiatori in resina polimerica per alimenti, riducono il rilascio di polveri nocive alla salute e ne facilitano la pulizia durante l’uso. Con questa macchina è possibile realizzare, lasagne, fettuccine e tagliolini. Basta regolare tra le 10 posizioni a disposizioni e in un attimo avrete lo spessore che desiderate. Grazie al design minimal si pulisce con un pennellino, mentre i pettini sono removibili per un lavaggio approfondito.

Pro. Robusta e resistente.

Contro. E’ leggermente disallineata quando si deve tirare la pasta fina.

Fare la pasta fresca in casa non è semplice. Con questo modello basta inserire gli ingredienti e la macchina farà tutto il resto. Basta azionarla e da sola miscela, impasta e crea il vostro formato preferito al momento giusto. Il tempo di far bollire l’acqua e ogni giorno avrete la vostra pasta fresca. Grazie agli 8 dischi inclusi nella confezione potrete scegliere il formato che preferite tra spaghetti, fettuccine, maccheroni, penne, rigatoni, lasagne, ravioli e altro ancora. Con il comodo vano porta accessori avere sempre al sicuro e in ordine i dischi. Realizzata con materiali di qualità, potrete preparare la pasta con ogni tipo di farina. Dotata di tutti gli strumenti di pulizia per eliminare ogni residuo di pasta, in pochi minuti sarà pronta per un nuovo utilizzo. Se siete alla ricerca di ispirazione nella confezione è incluso un ricettario con tanti piatti a base di pasta provenienti da tutto il mondo.

Pro. Potente e robusta, ha la bilancia inclusa.

Contro. Impasta fino a 500 gr di farina.

Avere la pasta fresca senza fatica è possibile con il modello con motore. Con questa macchina è possibile lavorare tranquillamente su qualsiasi superficie con meno sforzo e senza ancorarla al tavolo. Il motore dalla forma ergonomica ne facilita la presa, è robusto, garantendo la stabilità durante l'uso. Dotato di raccordo a baionetta garantisce un accoppiamento rapido e semplificato del motore e consente di utilizzarlo con altri prodotti della stessa linea. Realizzata in acciaio cromato di ottima qualità, con rulli in lega di alluminio anodizzato, garantisce la massima durata nel tempo e ne facilita la pulizia, con un semplice pennellino o con l’acqua per i pezzi removibili. Con i tre formati a disposizione e con i 10 spessori, potrete realizzare la pasta che preferite con poca fatica.

Pro. Si possono aggiungere altri accessori.

Contro. E’ un po’ rumorosa.

Avere una macchina per la pasta fresca non vuol dire rinunciare al design. Questo modello unisce la praticità e la funzionalità ad uno stile elegante e ricercato grazie alle linee affusolate e morbide. Il modello elettrico ha un motore che arriva fino a 220 V per realizzare la pasta fatta in casa in pochi minuti. Il rivestimento antiaderente garantisce sempre la pasta perfetta senza correre il rischio che rimanga incastrata nella macchina. Grazie alla sfoglia disponibile in 6 spessori e alle due lame incorporate per tagliatelle e fettuccine, potrete realizzare il formato che preferite.

Pro. Facile da usare non deve essere fissata al tavolo.

Conto. Per alcuni utenti è leggermente rumorosa.

Anche se non siete esperti, con la macchina per la pasta giusta potrete diventare cuochi provetti. Questo modello dal design semplice ma raffinato è realizzato in acciaio inox con rifinitura cromata, per integrarsi con ogni tipo di arredamento. Grazie alla base antiscivolo con ventosa potrete lavorare su qualsiasi superficie liscia. Basta pulire il ripiano e premere con decisione al centro per aspirare l’aria. Girando il joystick in senso antiorario la macchina sarà fissata. Con le nove regolazione diverse, potrete personalizzare lo spessore e ottenere il formato che desiderate girando semplicemente la manovella. Con i rulli da taglio appositi potrete creare spaghetti, fettuccine e tagliatelle in pochi minuti.

Pro. Robusta e pratica.

Contro. Per alcuni clienti non aderisce perfettamente sui piani lisci.

Preparare la pasta fresca in pochi minuti è il desiderio di molti e con questo modello è possibile. L’elettrodomestico completamente automatico permette di preparare spaghetti e altri formati completamente da sola. Non solo è in grado di miscelare l’impasto e di realizzare l’estrusione automatica e veloce, ma garantisce anche una buona consistenza della pasta. La barra di miscelazione con punte angolate consente alla farina e al liquido di mescolarsi in modo uniforme e completo. Grazie al comodo vano porta accessori potrete conservare al suo interno i 4 dischi in dotazione per realizzare spaghetti, penne, fettuccine, lasagne, maccheroni, penne e altri formati. Piccola e compatta, la macchina è disponibile in tre colori, nero, bianco e rosso, per diventare un elegante complemento d’arredo in cucina.

Pro. Facile da usare ha il ricettario incluso.

Contro. Per alcuni la quantità di scarto è eccessiva.

