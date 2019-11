Le scope elettriche per pulire casa in modo semplice e veloce

Tutti amano avere la casa in ordine e pulita. Con gli impegni e il lavoro, diventa difficile stare dietro a tutte le faccende. Per riuscire a fare tutto senza ulteriore stress gli elettrodomestici sono un valido aiuto.

Mentre la lavapavimenti e la lavavetri ci aiutano ad avere finestre e pavimenti sempre puliti e splendenti, l’aspirapolvere è utilissima per raccogliere sporco e peli dei nostri amici a quattro zampe.

Se siete alla ricerca di un aiuto rapido in grado di raccogliere briciole e polvere in modo semplice e veloce, la scopa elettrica è indispensabile. Più leggera dell’aspirapolvere può essere usata tutti i giorni.

Esistono tantissime tipologie: con filo e senza filo, con sacchetto e senza sacchetto, con tecnologia ciclonica o quelle super accessoriate. Per scegliere il modello giusto dovete tenere conto di diversi fattori come la potenza, la grandezza, il sistema di filtraggio.

Non sapete quale scegliere? In questa piccola guida vi presentiamo i migliori modelli adatti ad ogni esigenza.

Gli animali domestici riescono a dare grande affetto ai loro proprietari, ma nello stesso tempo diffondono una gran quantità di peli in giro per casa difficili da rimuovere. Con la scopa elettrica 2 in 1 e i suoi numerosi accessori, avrete il massimo risultato anche quando in casa ci sono cani o gatti. Dotata di Mini Turbospazzola, è ideale per rimuovere in profondità i peli di animali da divani e poltrone. La scopa senza cavo, confortevole e flessibile, durante l’utilizzo riesce a soddisfare ogni tipo di esigenza. Grazie all'aspirabriciole integrato è ideale per pulizie quotidiane di tutte le superfici, sopra i mobili e per raggiungere gli spazi più stretti. Dotata di batteria a litio ricaricabile con questo aspirapolvere è possibile pulire casa con un’autonomia di 25 minuti. Una volta scarica, bastano poche ore ed è subito pronta all’utilizzo. Finito di pulire casa, non dovete fare altro che riposizionarla nel suo supporto a muro in attesa del prossimo utilizzo.

Pro. L’utilizzo è semplice e intuitivo anche con i vari accessori in dotazione.

Contro. Non ha l’attacco al muro con carica automatica.

Se siete alla ricerca di un modello smart e senza l’ingombro dei fili, questo è quello che fa per voi. Adatta per chi ha animali domestici, il sistema ciclonico, quindi senza sacco, riesce a rimuovere i residui anche da tappeti e divani grazie alla spazzola motorizzata con rullo a setole differenziate. Mentre quelle rosse sono pensate per la raccolta delle polveri sottili, le blu sono specifiche per la cattura di capelli e peli di animali. Una volta terminato l’utilizzo, il rullo può essere rimosso per pulirlo in modo facile e veloce. Il filtro Hepa, facilmente rimovibile e lavabile, è perfetto se in casa ci sono persone allergiche. Riesce a trattenere i batteri, spore, funghi e allergeni vari. Leggera e maneggevole, grazie anche allo snodo girevole di 180° sulla spazzola raggiunge gli angoli più nascosti della casa. La luce a Led aiuta a controllare se ci sono residui di sporco anche sotto i mobili più bassi. Con 30 minuti di autonomia nella modalità a spazzola motorizzata spenta e 25 minuti con la modalità a spazzola motorizzata accesa, potete pulire tutta casa in modo semplice e veloce.

Pro. La scopa elettrica è agile da usare anche grazie alla luce a Led.

Contro. La spazzola piccola per entrare sotto i mobili implica il passaggio più volte nello stesso punto.

La scopa elettrica leggera e con il corpo slanciato è pensata per chi è alla ricerca di un modello classico con filo, ma con alte prestazioni tecnologiche. Il modello dall’impugnatura ergonomica permette di muoversi agevolmente in tutti gli spazi, riuscendo a raggiungere ogni punto della casa. Il modello 2 in 1 consente di utilizzarla sia come scopa verticale, sia come aspirapolvere portatile. Inoltre, la tecnologia ciclonica permette di eliminare polveri, acari e batteri dalle superfici di casa, mentre il filtro Hepa trattiene le micro polveri all'interno del serbatoio. Perfetta se in casa ci sono soggetti allergici a pollini o animali domestici, tanto da diventare un alleato irrinunciabile per le pulizie domestiche quotidiane.

Pro. Leggera e silenziosa, il serbatoio è facile da rimuovere.

Contro. Il filo ingombra un po’ durante le pulizie.

In casa non sempre si hanno pavimenti della stessa fattura. Il parquet delle camere da letto si alterna a piastrelle in cucina e in bagno. Per avere un unico elettrodomestico in grado di avere la massima efficienza su ogni superficie, questa scopa elettrica è il modello ideale. La spazzola multisuperficie dà il massimo delle prestazioni su tappeti e pavimenti duri. Non dovete fare altro che premere il tasto sul dorso e scegliere la modalità più adeguata. Il modello senza filo è dotato di un filtro Hepa elicoidale perfetto per trattenere anche il più piccolo granello di polvere. La batteria a litio riesce ad avere un’autonomia di 50 minuti, grazie al Super fast charging è possibile ricaricarla al 100% in sole 2,5 ore, non dovete fare altro che posizionarla sulla sua base di ricarica.

Pro. Il motore dalla potenza elevata riesce a pulire con una sola passata.

Contro. Non ha accessori inclusi.

Con le case piccole, gli elettrodomestici devono essere poco ingombranti e assicurare il massimo delle prestazioni. Questa scopa elettrica con le caratteristiche di un’aspirapolvere riesce a garantire il massimo della pulizia con il minimo ingombro. La tecnologia ciclonica Air Force assicura una grande potenza e la mantiene costante durante tutta la fase di pulizia. La spazzola frontale a forma triangolare a Led permette di pulire in modo efficace anche negli angoli più bui. Basta scegliere tra le tre velocità disponibili e usare quella più adatta al tipo di pavimento. Il modello senza sacco riesce a contenere tutto lo sporco all’interno di un contenitore della capienza di 0,5 litri. Facile da rimuovere, non sarete costretti ad entrare in contatto con la polvere. Alimentata da una batteria agli ioni di litio PRO da 25.2 ha una lunga durata. Grazie alla funzione di ricarica rapida, fino a 65 minuti di autonomia, non lascerete mai il lavoro a metà.

Pro. Molto potente, maneggevole e leggera.

Contro. Non riesce ad aspirare tutti i tipi di materiali.

Pulire casa non è un’attività piacevole. Per rendere il lavoro meno difficile, gli elettrodomestici devono essere all’altezza e facili da usare. Questa scopa elettrica super leggera, rende ogni sessione di pulizia semplice e facile. Con il suo peso di soli 3 kg è molto comoda da usare quotidianamente. Il modello è dotato di una spazzola versatile 3 in 1. L’accessorio è unico per tutte le superfici della casa: ceramica, tappeti e parquet potranno essere puliti in modo semplice e veloce. Grazie alla tecnologia ciclonica non sarete costretti ad usare più sacchetti, un sicuro risparmio economico nel pieno rispetto dell’ambiente. La scopa elettrica, inoltre, è dotata di tecnologia Eco che riduce nettamente i consumi fino al 15% in meno. Il filtro Hepa ipoallergenico è pensato per tutte quelle persone che soffrono di allergie. Riesce a trattenere anche il più piccolo granello di polvere e avere così un ambiente sicuro e pulito.

Pro. Leggera e pratica da usare, riesce ad aspirare capelli e peli d’animale.

Contro. Non riesce a pulire sotto i mobili bassi o i divani.

