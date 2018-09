Le luci notturne che i bambini ameranno

I bambini spesso hanno paura del buio e non amano dormire in un ambiente privo di luce. Per fargli vivere sogni sereni e tranquilli può essere utile posizionare nelle loro camerette una luce notturna. Questo tipo di illuminazione non è molto luminosa e non disturberà il loro sonno. La luce non solo tranquillizza i più piccoli, ma è un valido aiuto per i genitori che possono controllare i loro piccoli in ogni momento senza essere costretti ad accendere la luce. In commercio ci sono davvero tanti modelli. Di seguito vi presentiamo le migliori luci notturne per bambini che possono fare al caso vostro.

1. Philips

La lampada consente ai più piccoli di trasformare la loro stanza nel mondo magico blu di Dory. La lampada, realizzata in materiale resistente è a prova di caduta ed è priva di bordi affilati. In questo modo, i bambini possono vivere momenti magici e divertenti senza il rischio di farsi male. La luce a Led interna è sempre fredda e sicura al tatto.

Scopri di più su Amazon

2. Solmore

La luce notturna a forma di gatto si declina in sette differenti tonalità per dare la possibilità al piccolo di scegliere il colore preferito. La lampada in silicone morbido può essere schiacciata con una sola mano e recupera la forma in pochi secondi. L'uscita usb permette di ricaricare facilmente la lampada in ogni occasione.

Scopri di più su Amazon

3. Safety 1st

La lampada dotata di sensore crepuscolare si accende automaticamente quando il sole cala irradiando una luce calda che fa sentire protetto e al sicuro i bambini. In grado di illuminare ambienti ampi, è perfetta nei salotti, armadi o scuola materna. Adatta ad ogni presa assicura un risparmio energetico.

Scopri di più su Amazon

4. Yasolote

La luce notturna per bambini con proiettore oltre a creare divertenti giochi di luce sul soffitto o sul muro, è arricchita di musica soft. Le 12 canzoni aiutano i piccoli a dormire bene e in pace e a creare un ambiente rilassato e tranquillo. Facile da ricaricare garantisce diverse ore di autonomia.

Scopri di più su Amazon

5. Yissvi

Con la luce per bambini a led si possono scegliere nove diversi colori tutti regolabili in dieci livelli di luminosità, per rendere l'ambiente rilassante e sicuro. Il simpatico coniglietto in silicone è soffice e morbido al tatto. Dotata di timer la lampada si spegne automaticamente assicurando il risparmio energetico.

Scopri di più su Amazon

