3 confetture alla frutta per festeggiare l’autunno

Dall’ottima qualità e dal gusto genuini, la confettura di mirtilli neri di bosco di Rigoni è un prodotto biologico e senza zuccheri aggiunti: leggera e piacevole, ha una connotazione dolce e non invasiva. Perfetta anche per accompagnare formaggi e piatti salati.

Frutto molto gustoso, ricco di sali minerali e acqua, il melograno utilizzato da Rigoni di Asiago proviene da coltivazioni controllate, 100% biologiche. Il gusto di questa confettura , senza zuccheri aggiunti, si caratterizza per la base dolce, il fondo acidulo e ha un tono leggermente amaro ed astringente; ottima anche da accostare alla carne , come nella ricetta della Faraona al melograno.

Protagonisti indiscussi delle ricette di settembre sono, tra gli altri, l’uva, il melograno , i fichi , le pere e i mirtilli e per gustare questi ottimi frutti , un ottimo metodo alternativo è quello della confettura o della composta. Ecco allora 3 tipi diversi di confetture , realizzate con frutta di stagione e perfette per accompagnare tantissime ricette diverse, sia dolci che salate!

Il mese di settembre segna il passaggio tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, ed è caratterizzato da prodotti appartenenti a entrambe le stagioni; sulle nostre tavole, infatti, tornano alcuni sapori autunnali che scopriremo per tutto il periodo invernale, ma resta ancora qualche ricordo di succosa frutta estiva. Scegliere prodotti locali e di stagione è fondamentale, sia per godere appieno della genuinità e del sapore dei frutti del nostro Belpaese, sia per sostenere l’ambiente e assumere un comportamento ecologico.