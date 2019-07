Kit di primo soccorso di The Body Source: il migliore

Avere un kit di primo soccorso con tutto l’occorrente, sia in casa che in macchina, è importantissimo per poter far fronte nel modo migliore a piccoli inconvenienti o a emergenze improvvise, magari in attesa dell’arrivo dei soccorsi. È buona norma avere una cassetta in casa e un’altra in macchina, in posti facili da trovare ma non accessibili ai bambini, per evitare incidenti. Inoltre, è bene sostituire alla data di scadenza i farmaci di automedicazione, come anche garze e bende sterili. Il kit di primo soccorso di The Body Source è il più venduto e il più apprezzato per completezza e funzionalità: lo puoi trovare in vendita su Amazon.it a soli 19,99 €, ricevendolo comodamente a casa tua.

Questo kit comprende 90 elementi essenziali per il primo soccorso, tra cui ghiaccio pronto all’uso, soluzione sterile per lavaggio oculare, salviette antisettiche, spille da balia, coperta isotermica d'emergenza, garze, bende, cerotti, guanti, pinzette, forbici mediche e molti altri. Il tutto è riposto in una borsetta in nylon resistente, impermeabile, facile da trasportare (23 x 17 x 6,6cm) e con diverse tasche interne, ideali per organizzare i prodotti all’interno o per aggiungerne e riporne altri. Inoltre, al suo interno troverai delle tasche trasparenti, grazie alle quali potrai trovare velocemente ciò di cui hai bisogno.

Questo kit di pronto soccorso è estremamente completo, perfetto per l'uso in ufficio, a casa, in viaggio, in auto o durante campeggi ed escursioni e tutti i prodotti contenuti al suo interno sono approvati CE.

Puoi trovare il kit di primo soccorso di The Body Source su Amazon.it all’incredibile prezzo di 19,99 €. Non lasciartelo sfuggire!

