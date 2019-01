Calze della befana, le migliori per far felice ogni bambino

L'arrivo della Befana segna la fine delle feste e del periodo che viene vissuto dai bambini in modo allegro e divertente. Per vivere ancora un pò di questa magia natalizia, difficile non regalare ai più piccoli le calze. Supereroi o protagonisti dei cartoni, ogni bambino ha il suo personaggio preferito. Per non sbagliare e premiare i piccoli più buoni vi presentiamo le calze più belle, che lasceranno a bocca aperta ogni bambino.

1. Spiderman

L'uomo ragno con la sua ragnatela che gli permette di arrampicarsi sui palazzi e sconfiggere il male, non poteva mancare nella calza della Befana. La calza con il supereroe che fa sognare i più piccoli contiene personaggi inediti e sorprese da scoprire per tuffarsi nel fantastico mondo di Superman e vivere insieme divertenti avventure.

2. Calza Play-Doh

Al tuo bambino o al figlio di una collega piace creare piccoli lavoretti? Per incentivare la loro vena artistica la calza della Befana Play-Doh è il regalo perfetto da appendere al camino. Con la plastilina colorata e morbida ogni bambino sarà libero di esprimere la propria fantasia realizzando piccoli capolavori.

3. Calza dei Gormiti

I piccoli mostriciattoli dotati di forza soprannaturale sono i compagni perfetti per i giochi dei più piccoli. La calza della Befana con i Gormiti farà contenti i piccoli fun. Il modello con all'interno tre mini figure permetterà ai bambini di immaginare fantastiche avventure insieme ai loro amichetti, grazie alla torre degli elementi e al pallone gonfiabile. L'orologio proiettore poi, è perfetto per accompagnare il piccolo a scuola o nel tempo libero.

4. Star Wars

Per rivivere le avvincenti avventure di Star Wars, non c'è niente di meglio della calza a tema. Gli eroi preferiti dai più piccoli stanno aspettando solo i bambini e i loro amichetti per fargli rivivere gli episodi della saga. Non resta che scendere in guerra contro l'impero e sconfiggere il male con i personaggi principali della serie.

5. Avengers

Per salvare la terra e sconfiggere il male, l'aiuto dei supereroi della Marvel è indispensabile. Da Capitan America a Hulck ogni bambino ha il suo personaggio preferito in cui immedesimarsi. La calza della Befana trasporta i bambini nel fantastico mondo degli Avengers, in cui vivere avvincenti avventure in compagnia di supereroi e degli amici.