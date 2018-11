The One: i nuovi occhiali che rivoluzioneranno il tuo modo di allenarti

Nuotare con il massimo del comfort e dell'efficienza è la necessità di tutti i nuotatori. Quindi quando si devono affrontare sessioni di allenamento o si ha solo voglia di farsi una bella nuotata in piscina, gli accessori sono fondamentali. Tra questi i più importanti sono gli occhialini, che devono garantire un'esperienza gratificante e sicura. Per questo Arena ha lanciato The One una nuova linea studiata per ogni tipo di volto e che si adatta ad ogni conformazione facciale sia di lui che di lei.

Gli occhialini sono caratterizzati da un unico pezzo utilizzando la tecnologia Orbit-Proof, che si basa sullo studio degli elementi comuni del volto umano e dell'orbita oculare. Quest'ultima differisce da una persona all'altra, per questo la realizzazione in un unico pezzo e l'esclusiva guarnizione a tenuta stagna, si adatta perfettamente sia ai visi maschili che femminili assicurando un'ottima aderenza.

Le lenti in policarbonato rigido offrono un'ampia visibilità sia frontale che periferica, per poter vedere perfettamente anche quando si è in acqua inoltre, il rivestimento anti-fog permette una visibilità limpida e trasparente in ogni situazione. La conformazione in un unico pezzo, con lenti e clip integrate, assicura comfort e facilità d’uso, anche nei modelli da bambino. L'ampia gamma di colori che vanno dai toni classici a quelli più colorati come light blue, lime/blue, red/blue e pink/violet accontenteranno ogni gusto.

Cosa ne pensate dei nuovi occhialini The One? Il nuovo modello Arena vi ha conquistato? Allora non vi resta che mettere in borsa gli occhiali, l'accappatoio e l'asciugamano e farvi una bella nuotata in totale comfort e sicurezza.