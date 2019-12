Rowenta presenta TOUCH-UP&GO, la piastra cordless per capelli perfetti in ogni occasione

Avere capelli belli e in ordine è importante, ma non sempre è possibile se si trascorre tutto il giorno fuori casa. Grazie alla nuova piastra TOUCH-UP&GO di Rowenta avere un'acconciatura perfetta sarà un gioco da ragazzi.

La piastra per capelli si adatta perfettamente a chi è sempre in movimento, infatti, diversamente dalle altre è senza fili.

TOUCH-UP&GO è cordless ed è dotata di una batteria al litio che garantisce un’autonomia di ben 25 minuti, ideale per dare forma o ritoccare il proprio look in ogni situazione e in tutta velocità.

Compatta e leggera può essere messa in borsa, senza occupare spazio. Inoltre, il cappuccio termoresistente è pensato per riporla subito dopo l'utilizzo, senza correre il rischio di bruciare il beauty o gli oggetti al suo interno.

Il rivestimento in ceramica mantiene i capelli morbidi e protetti, grazie al rivestimento in ceramica e alla possibilità di regolare la temperatura su due modalità, 160° e 200°, per adattarsi ad ogni tipo di capelli.

Perfetta per essere sempre in ordine per un colloquio di lavoro o per una serata con le amiche, la piastra è studiata per diventare una preziosa power bank per lo smartphone, ed essere sempre connessi!

La piastra TOUCH-UP&GO di Rowenta è ideale per le donne multitasking e non rinunciano a prendersi cura di sé fra mille impegni e appuntamenti.