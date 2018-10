Collant Autunno/Inverno 2018-2019: i modelli da avere assolutamente

Arriva l’autunno, arriva il tempo di fare il cambio stagione, di indossare i primi maglioni, i primi stivaletti, di coprire le gambe con un paio di collant. Più o meno eleganti, più o meno coprenti, le calze sono un accessorio che impreziosisce i look di ogni donna nelle stagioni fredde.

Ma quali sono le nuove tendenze dell’Autunno/Inverno 2018-2019? Ecco 5 modelli di collant ai quali non rinunciare nei prossimi mesi:

1. Collant velato nero

Un classico intramontabile, con cui non si sbaglia mai, è il collant nero velato (10-20-40 denari al massimo). Si tratta di un modello salva-vita che si adatta bene sotto ad outfit chic o più casual. Immaginate una calza nera velata sotto ad un tubino nero, ora indossatela idealmente sotto ad una gonna di jeans longuette, vi piacerà in ogni caso.

Scopri di più su Amazon a partire da 5,95 euro

2. Collant leopardato

La fantasia leopardata è protagonista dell’Autunno/Inverno 2018-2019 e non possono mancare nel guardaroba dei collant ‘animalier’. Nero su nero, o sulle tonalità del marrone, si tratta di calze non eccessive, ma che donano un tocco vivace ad un outfit sobrio e di un’unica tinta. Un’idea può essere quella di abbinare queste calzamaglie ad una pochette della stessa fantasia.

Scopri di più su Amazon a 12,95 euro

3. Collant con punti luce

Ci vuole una calza più scintillante, magari da indossare per una serata speciale o durante le festività dei mesi invernali. Un collant con piccoli punti luce a dare risalto alle gambe. La calzamaglia deve essere rigorosamente velata per non cadere nel volgare, nera o nude a seconda delle esigenze.

Scopri di più su Amazon a 7,55 euro

4. Collant con fiocchi

I fiocchi tornano a fare capolino anche nell’Autunno/Inverno 2018-2019 se parliamo di collant. La scelta ideale è il collant nero velatissimo o a microrete, con una linea nera verticale nel retro della calza e un fiocchetto delicato, nero, all’altezza della caviglia o a metà coscia. Un vezzo molto chic.

Scopri di più su Amazon a 5,49 euro

5. Collant a pois

Con un paio di collant a pois non si sbaglia mai. Nero su nero, di una misura media, i pois sono sbarazzini, simpatici, un po’ bon ton; ma basta abbinarli ad una gonna di pelle ed ecco che diventano subito rock e sensuali. Mai eccessivi. Non possono mancare nella lista delle calzamaglie da acquistare per i prossimi mesi.

Scopri di più su Amazon a 1,99 euro