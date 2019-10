Gli ombrelli migliori, per praticità e prezzo, per combattere la pioggia con stile

Pioggia, vento e brutto tempo: sta arrivando la stagione fredda. E per difendersi dagli agenti atmosferici, e portare un po di colore nelle grigie giornate invernali, l’ombrello è l’accessorio per eccellenza. Abbiamo quindi selezionato 4 diversi modelli di ombrelli, i migliori per efficienza, funzionalità e stile: scoprili subito!

Una volta provato quest’ombrello, non ne potrai più fare a meno! È infatti il migliore per funzionalità e praticità: ha un manico a C, che ti permette di “agganciare” l’ombrello al polso e avere le mani libere, e, una volta chiuso si tiene in piedi da solo. Ha un comodo pulsante per l’apertura ed è ribaltabile, così che quando viene chiuso, l’acqua rimane all’interno e l’ombrello non sgocciola e non sporca. Disponibile in tantissimi colori e fantasie diverse, quest’ombrello è realizzato in tessuto idrorepellente di ottima qualità ed è molto pratico da portare in giro grazie alla custodia “a borsa”. Antivento, antiribaltamento e antisgocciolamento,è ben fatto, alla moda, comodo e funzionale: super approvato!

Quello di Zomake è un ombrello extra large (diametro di 135cm e perimetro di 157cm, lunghezza da chiuso 100cm), perfetto per 2 persone e dotato di un design innovativo che gli conferisce una resistenza al vento davvero unica. Realizzato in tessuto impermeabile e idrorepellente, 210T ad alta densità, quest’ombrello è elegante, affidabile e resistente; facile da utilizzare, anche grazie all’apertura automatica, è disponibile in diversi colori ed è corredato da una custodia per portarlo comodamente in giro.

Ombrello must have per i fan di Star Wars, ma anche per chi cerca un prodotto funzionale e accessoriato; basterà premere il pulsante sul manico, infatti, per selezionare uno dei 7 colori della luce led (rosso, verde, blu, arancione, azzurro, viola scuro e rosa) e illuminare l’asta dell’ombrello. Con lo stesso pulsante, oltretutto, è possibile accendere la torcia integrata nel manico, cosa che lo rende perfetto per le serate buie. Realizzato in materiale impermeabile e antivento, è disponibile in 5 colori diversi ed è molto comodo da trasportare, grazie alla pratica custodia.

Quello di Fulton è un comodissimo ombrello a cupola che fornisce una protezione ottimale dalla pioggia; è realizzato in pvc di alta qualità e trasparente, così da lasciare la visuale libera mentre si cammina, è molto resistente e la struttura particolare a cupola è abbastanza profonda da proteggerti fino alle spalle,. Si apre e chiude facilmente, è robusto ma flessibile, leggero e ha un design di stile; ti consiglio di farlo asciugare prima di chiuderlo, così da evitare che il pvc si rovini.

