Technic: la migliore palette ombretti per realizzare lo smokey eyes in vendita su Amazon a meno di 5€

Lo smokey eyes è il trucco per eccellenza. Intramontabile, ne esistono centinaia di varianti, dalla più leggera alla più estrema, da scegliere a seconda delle occasioni e in base all'effetto che si vuole ottenere.

Spesso si pensa, sbagliando, che sia un trucco molto complicato, ad esclusiva portata di truccatori e make up artist: in realtà, lo smokey eyes non è assolutamente un make-up difficile da realizzare, anche per chi non è dotata di grande manualità e precisione.

Basterà utilizzare i giusti prodotti e prendere qualche accorgimento, come applicare poco ombretto per volta, sfumando molto bene prima di procedere ad intensificare il colore, per riuscire a realizzarlo anche da sole!

Per fare un perfetto smokey eyes gli strumenti fondamentali da utilizzare sono una matita, dei pennelli e ottimi ombretti. La migliore palette di ombretti per realizzare lo smokey eyes è indubbiamente quella di Technic: un set di 6 colori diversi, economico e di ottima qualità, nella cui confezione è incluso anche un comodo pennellino con doppio applicatore.

Questa palette include 6 diverse tonalità, dal bianco al nero, di cui una mat e 5 perlate, più semplici da sfumare e capaci di conferire una maggiore tridimensionalità allo sguardo; se vuoi realizzare uno smokey eyes da giorno potrai optare per un trucco occhi sfumato nero, nella variante più soft, mentre uno smokey eyes sui toni dell’argento e del nero sarà l’opzione ideale per una serata elegante.

I colori degli ombretti sono belli, intensi e dall’ottima durata, e anche dopo un'intera giornata di utilizzo rimangono brillanti e senza sbavature. Inoltre, le dimensioni ridotte della confezione la rendono utilissima per tenerla in borsa e portarla sempre con sé.

La palette di ombretti di Technic è quindi un set base di ottima qualità, che permette di creare effetti sfumati impeccabili e dal prezzo eccezionale: la trovi in vendita su Amazon.it a soli 4,18 €!

