Dr. Nails di Belle Azul: il siero che combatte la micosi delle unghie

La micosi alle unghie, detta anche onicomicosi, è una malattia molto comune, scatenata da microorganismi chiamati miceti (ovvero funghi, muffe o lieviti). Diffusa particolarmente tra le persone che fanno sport e frequentano ambienti umidi come spogliatoi o piscine, può manifestarsi anche a causa di un calo delle difese immunitarie o nelle persone diabetiche, nelle persone anziane e in chi soffre del piede d'atleta o di psoriasi.

Solitamente, il principale sintomo della micosi alle unghie è l'alterazione del colore naturale dell'unghia, mentre la sua superficie appare più fragile, friabile, deformata e spessa; inoltre, se la micosi non viene tempestivamente diagnosticata e trattata, può portare all'insorgenza di svariate complicazioni.

Dr. Nails di Belle Azul è una soluzione anti-fungina che combatte la micosi delle unghie ed aiuta nel trattamento di unghie danneggiate, fragili e scolorite; infatti, grazie alla sua formulazione naturale ricca di Olio di Argan biologico (certificato ECOCERT), Tea Tree Oil, Chiodi di Garofano, Aloe Vera, Rosmarino, Eucalipto e Melograno, protegge, ripara, rigenera, nutre e stimola la crescita delle unghie.

Di facile assorbimento, questo prodotto è molto efficace, dona alle unghie un aspetto sano e naturale, ed è molto comodo da usare, anche grazie al pratico contagocce, che permette di applicare il prodotto senza il rischio di distribuire i batteri fungini sulle unghie sane (come invece può avvenire se si utilizza un pennellino). Nella confezione inoltre, è inclusa una comoda lima, che ti aiuterà a preparare l'unghia a ricevere il trattamento successivo (fai però attenzione a non utilizzare questa lima sulle unghie sane). Per un'applicazione ideale del prodotto, lava e asciuga con cura le dita dei piedi e lima delicatamente le unghie da trattare; poi, applica 1 o 2 gocce di prodotto e lascia asciugare. Ripeti tutti i giorni per 3 volte al giorno e potrai notare dei netti miglioramenti in 2/4 settimane.

Dr. Nails di Belle Azul è quindi un prodotto validissimo, comodo da applicare e che si assorbe velocemente; un utilizzo costante e quotidiano, consente di curare le unghie dalle infezioni fungine, proteggendole, riparandole e stimolandone la crescita: super approvato!

