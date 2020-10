I migliori kit per il gel unghie in casa

Avere le mani sempre in ordine è un piacere che tutte vorremmo avere, anche se non sempre è facile ed economico. Avete mai pensato di realizzare la ricostruzione unghie con il gel o con il semipermanente direttamente a casa? Abbiamo selezionato 4 dei migliori e più completi kit per realizzare il gel in casa! Il procedimento è semplice, è richiesta solo molta precisione, e chissà magari scopriremo un hobby divertente per passare pomeriggi diversi tra amiche.

Quello di AsperX è un kit base con una lampada di ottima qualità e accessori per preparare le unghie all'applicazione dello smalto. Il kit si compone di 2 lime per unghie, 2 lime in spugna per lucidare le unghie, 1 spazzola per la pulizia delle unghie, 1 spingi cuticole con doppia punta, 1 forbicina curva per rimuovere le pellicine, 2 separatori per dita e una lampada UV/LED da 150 W. La lampada, inoltre, è ideale sia per la manicure che per la pedicure, grazie al fondo removibile, ed è dotata di timer con 4 impostazioni diverse (10s / 30s / 60s e 99s), sensore automatico per accensione / spegnimento (la lampada è priva di interruttore), display digitale LCD e una tecnologia di polimerizzazione che consente un'asciugatura rapida di tutti i tipi di smalto (gel, peel off e semipermanente).

Pro:

ottima lampada , funzionale e molto efficace sia per manicure che per pedicure ;

ottimo rapporto qualità/prezzo.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Un kit per realizzare il semipermanente e la ricostruzione con gel professionale e completo ad un prezzo accessibile. Ottima scelta per chi è alle prime armi, questo kit si compone di una lampada da 36W a doppia sorgente luminosa (UV / LED), con sensore automatico di movimento, presa USB e tempo del timer regolabile (60S / 90S / 120S), 10 smalti camaleonte di colore diverso, 1 base, 1 top coat e tantissimi accessori essenziali per una perfetta manicure: 2 lime per unghie, 1 spazzolina, 1 olio per cuticole, 2 separa dita, 1 taglia cuticole, 1 spingi cuticole, 1 tagliaunghie, 1 dotter per nail art, 10 salviette imbevute di solvente, 10 cleanser wraps, 1 box di strass, 2 confezioni di adesivi unghie per manicure french, 2 confezioni di sticker per nail art. Se partite da zero e volete dedicarvi alla bellezza ed alla cura delle vostre unghie questo kit è quello che fa al caso vostro.

Pro:

lampada compatta e comoda;

Contro :

lampada poco potente (circa 4 minuti di asciugatura rispetto ai classici 90 secondi).

Siete delle vere e proprie amanti della manicure? Allora questo kit super accessoriato vi farà brillare gli occhi. All'interno, oltre alla lampada UV da 36W, troverete anche tanti smalti, decorazioni per le unghie e strumenti necessari per realizzare una ricostruzione da vere maestre. Adatto per sia uso domestico che uso professionale, con questo kit potrete specializzarvi in nail art ogni volta diverse e particolari.

Pro:

ottimo per le principianti;

Contro:

filo molto corto;

gli smalti gel sono di media qualità.

Quello di Shelloloh è un kit completo, ideale per le principianti: gli smalti si stendono facilmente, durano a lungo e si asciugano velocemente mentre la lampada LED da 6W è dotata di cavo usb, per utilizzarla ovunque, di un timer da 45 secondi e uno da 60, è piccola, dotata di pratici piedini pieghevoli ed è comodissima da trasportare anche in borsa. All'interno del kit troverai gli strumenti base e quelli di decorazione, per eseguire una manicure perfetta: 4 smalti semipermanenti di diversi colori, 1 base e 1 top coat, 1 lampada LED, 1 lima per unghie, 1 lima lucidante, 1 spingi cuticole, 1 olio per cuticole, 1 taglia unghie, 1 taglia cuticole, 1 spazzolina a pennello, 2 separa dita, 10 salviettine imbevute di acetone per rimuovere lo smalto, 10 cleanser wraps e 2 confezioni di glitter per decorare le unghie.

Pro:

comodo e completo;

ottimo rapporto qualità prezzo;

Contro:

fornetto piccolo.

Un kit completo di tutti gli accessori fondamentali per una perfetta manicure. Le utenti che hanno acquistato questo kit hanno particolarmente apprezzato la lampada UV/LED da 24W, perfettamente funzionante, facile da usare e dotata di presa usb (cavo non incluso) e due timer diversi (30 e 60 secondi), e gli smalti semipermanenti, di ottima qualità, dai colori brillanti, facili da stendere e che durano a lungo. All'interno del kit troverai: 6 smalti in gel di diversi colori, 1 lampada LED/UV, 1 base, 1 top coat e 1 top coat matte, 20 cleanser pad, 20 salviette per rimuovere lo smalto, 1 pennello per la pulizia delle unghie, 1 buffer, 1 pinza per cuticole, 1 taglia cuticole, 1 spingi cuticole, 2 separa dita, 3 diverse lime per unghie, tips per la french manicure, 1 adesivo decorativo per unghie e 200 wattepad.

Pro:

fornetto perfettamente funzionante ed efficiente;

Contro:

alcune utenti hanno trovato gli smalti eccessivamente pastosi e densi;

Quello di MySweety è un kit completo e facile da usare per la ricostruzione gel. Perfetto per le principianti, il kit si compone di una lampada UV/LED da 36W con 3 impostazioni del timer regolabili, 1 tagliaunghie, 1 bacchetta per cuticole, 1 pinzetta curva, 5 dotter per nail art di diverse dimensioni, 1 olio rivitalizzante per cuticole, 1 accessorio con spazzolina e spatola, 1 bicchierino di vetro, 1 forbice per rimuovere le pellicine, 1 spazzolina per pulire le unghie, 1 pennello con setole morbide, 2 box con brillantini e decorazioni di diversi colori per nail art, 5 nastri adesivi colorati per nail art, 2 pacchetti di sticker decorativi, 20 pad con il 75% di alcol, 20 salviette imbevute di solvente per unghie, 2 separatori per dita, 100 nail extension form in alluminio, 100 tips per ricostruzione gel e 2 lime per unghie.

Pro:

ottimo rapporto qualità prezzo;

perfetto per le principianti;

Contro:

le tips risultano poco efficaci;

non è presente il libretto di istruzioni.

Il kit di Meanail Paris è un prodotto professionale specificatamente realizzato per aiutare le principianti ad affrontare le prime manicure casalinghe. Facile da usare e dal risultato eccellente, questo kit è completo di tutto il necessario sia per l'applicazione che per la rimozione dello smalto e tutti i prodotti inclusi sono vegan, non testati sugli animali e in linea con le norme CE sulle sostanze vietate. Il kit si compone di una lampada "Icon" UV/LED da 24W, 1 Primer, 1 Base Top Coat 2in1, 1 smalto gel colore basic nude da 5ml, 1 smalto gel colore bianco da 5ml, 1 smalto gel colore lampone da 5ml, 1 olio per cuticole, 1 Cleaner per sgrassare da 100ml, 1 Remover da 100ml, 3 lime curve+ 3 lime dritte, 1 spazzolina per unghie, 1 mattoncino buffer, 5 spingi cuticole, 2 separatori per dita, 1 forbicina in acciaio, 100 pad in cellulosa, 1 set di 10 clip clap, 1 pacco di tips per french manicure, strass, adesivi e 1 libretto delle istruzioni. Inoltre, la lampada polimerizza tutti i tipi di smalto ed è coperta da una garanzia di due anni.

Pro:

facile e comodo da usare;

kit completo con materiali e accessori di ottima qualità;

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Questo kit include una lampada LED molto comoda e dotata della tecnologia Convex Curing, con polimerizzazione di soli 15 secondi e adatta agli smalti semipermanenti di tutte le marche, compresi quelli UV. Il kit include 1 lampada Mylee PRO, 1 Prep & Wipe da 250ml, 1 Base Coat, 4 smalti semipermanenti Mylee Gel Polish in diversi colori (1 rosa chiaro, 1 rosa antico, 1 bordeaux e 1 rosso acceso), 1 Top Coat, 1 solvente Gel Remover da 250ml e 100 salviette anti-pelucchi. Ottima anche per la pedicure, questa lampada catalizza benissimo lo smalto dando risultati perfetti ed è coperta da una garanzia di 2 anni.

Pro:

un kit completo con prodotti di ottima qualità;

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Questo è un kit professionale di altissima qualità che contiene tutti gli accessori e gli strumenti necessari per realizzare una perfetta manicure in gel e semipermanente. Questo kit ti permette di realizzare un'ottima manicure (o pedicure) fai da te con smalto semipermanente ed è arricchito da un foglietto illustrativo davvero esauriente, con tutti gli step da seguire per ottenere un risultato impeccabile. All'interno del kit troverai:, 1 lampada Led da 48W, 1 ultrabond da 14ml (un primer per unghie non acido che va utilizzato prima dell'applicazione del gel o dell'acrilico, per facilitarne l'aderenza), 1 base & top coat da 14ml, 1 nail prep da 14ml, 1 smalto gel n°4 (Milano Red) da 10 ml + 1 smalto in omaggio da 5 ml, entrambi facili da stendere e dall'ottima tenuta, 1 lima curva, 1 buffer, 1 remover soak-off da 120ml, 1 cleanser sgrassante da 120ml, 1 olio per cuticole da 13ml, 5 clip per la rimozione dello smalto semipermanente, 10 bastoncini d'arancio, 50 pad di cellulosa e la guida con la procedura per applicare correttamente lo smalto semipermanente.

Pro :

: istruzioni chiare e complete;

tutti i prodotti sono di qualità eccellente;

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Ruby di Meanail è un kit completo e professionale con più di 30 accessori per realizzare manicure semipermanenti e nail art in gel degne di una professionista. Completo, di ottima qualità e facile da usare, questo kit è composto da 1 lampada con doppia tecnologia UV/LED da 48W, 1 Base Top Coat 2in1, 6 smalti semipermanenti da 5ml, 1 Cleaner sgrassante da 100ml, 1 Remover da 100ml, 3 lime curve, 3 buffer, 10 bastoncini spingicuticole, 100 pads in cellulosa e 1 libretto delle istruzioni. Inoltre, tutti i prodotti sono vegani, cruelty free e non contengono sostanze vietate dalle Norme Europee (CE), mentre la lampada è capace di polimerizzare perfettamente tutti i tipi di smalto ed è coperta da una garanzia di due anni.

Pro:

kit completo e facile da usare;

Contro:

alcune utenti hanno riscontrato difficoltà di stesura e poca durata degli smalti.

Differenze tra smalto gel e semipermanente

Nonostante siano tantissime le persone che amano prendersi cura delle proprie mani, ricorrendo a manicure e nail art di ogni tipo, molte di loro spesso non hanno chiara quale sia la differenza tra smalto gel e semipermanente. Vediamo quindi tutto quello che c'è da sapere su smalto gel e smalto semipermanente, più i vantaggi e gli svantaggi di questi due trattamenti.

Smalto semipermanente - lo smalto semipermanente dona alle unghie un effetto naturale, curato e luminoso. Perfetto da applicare sulle unghie naturali di media lunghezza, questo smalto è un prodotto fotoindurente (ovvero che necessita di essere asciugato con una specifica lampada a led) che aumenta leggermente lo spessore delle unghie e garantisce durabilità e resistenza. Lo smalto semipermanente, inoltre, si applica e si rimuove facilmente, e può durare dalle due alle tre settimane. Tra i principali vantaggi dello smalto semipermanente possiamo annoverare la rapidità e la facilità di applicazione, l'effetto naturale sulle unghie, l'ampia gamma di colori disponibili, la facilità di rimozione e il costo moderato. Di contro, lo smalto semipermanente è meno resistente e ha meno durata dello smalto gel, non permette di ricostruire o allungare le unghie e non è adatto nel caso di unghie molto corte.

Smalto gel - lo smalto gel è uno dei prodotti basilari per la ricostruzione di unghie spezzate, danneggiate ed indebolite. Questo smalto, infatti, dona alle unghie un effetto spesso e bombato, necessita di una lampada a LED o UV per la polimerizzazione ed ha una durata maggiore rispetto al semipermanente (resiste fino a un mese), ma è più complicato sia da applicare che da rimuovere. Tra i vantaggi dello smalto gel troviamo quindi la sua maggiore durata e resistenza e la possibilità sia di ricostruire e modellare le unghie a proprio piacimento che di applicarvi stencil o realizzare scenografiche nail art. D'altro canto, lo smalto gel è molto complicato sia da applicare che da rimuovere, ed ha un costo più elevato rispetto al semipermanente.

Come applicare lo smalto semipermanente

Lo smalto semipermanente è un prodotto fotoindurente in gel, che può essere considerato una via di mezzo tra la ricostruzione in gel e il comune smalto; si può applicare su unghie naturali o su unghie ricostruite e, esattamente come gli smalti tradizionali, ti permette di spaziare tra colori e fantasie, da quelle più classiche a quelle più elaborate e trendy.

Applicare lo smalto semipermanente non è difficile: dopo aver eseguito una buona manicure eliminando le cuticole e limando le unghie nella forma che preferisci, basterà seguire 4 passaggi piuttosto semplici e veloci.

Prepara l’unghia opacizzandola con un buffer bianco, poi stendi uno strato di base trasparente (base-finish) e inserisci le dita nella lampada UV (il tempo di esposizione dipenderà dalla marca specifica, ed è solitamente indicato nel libretto di istruzioni, ma di solito bastano da 10 a 15 secondi di esposizione). Stendi lo smalto che hai scelto e asciugalo sotto la lampada, poi procedi con il secondo strato di colore e passa nuovamente sotto la lampada UV. Infine, stendi il fissante (top coat) e utilizza nuovamente la lampada; poi, sgrassa le unghie con il cleanser o con dell’olio per cuticole.

Come togliere lo smalto semipermanente

Per eliminare lo smalto semipermanente e lo smalto gel a casa avrai bisogno di alcuni strumenti e di qualche piccolo trucco. Prima di tutto, ti serviranno:

un buffer,

del solvente per unghie o acetone,

bastoncini in legno d'arancio,

dischetti struccanti.

Inizia passando il buffer delicatamente sulla superficie dell'unghia così da togliere lo strato "lucido" e permettere all'acetone di penetrare nello smalto; a questo punto, prendi un dischetto struccante, taglialo a metà e imbevilo nel solvente, poi appoggialo sull'unghia e fissalo alle dita utilizzando della carta stagnola.

Ripeti lo stesso procedimento per tutte le dita e lascia in posa l'impacco per almeno 15/20 minuti; per rendere più semplice questo passaggio, prova a partire dalla mano con cui sei meno pratica, così che sarà poi più facile lavorare sull'altra mano.

Passato il tempo di posa, rimuovi uno alla volta sia la carta stagnola che i dischetti: sulle unghie l'acetone avrà ammorbidito lo smalto, che potrai facilmente eliminare utilizzando la parte obliqua del bastoncino d'arancio, partendo da un angolo dell'unghia per poi proseguire verso l'alto. Per concludere, ripassa il buffer sulla superficie dell'unghia, per levigarla e renderla completamente uniforme e lucida, e applica un olio rinforzante.

Trucchi e consigli per rimuovere lo smalto gel e il semipermanente senza rovinare le unghie