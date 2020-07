Quest’estate porta il cinema a casa: su Amazon super sconti su TV e Soundbar

Arriva su Amazon la TV Week: una settimana di sconti dedicata a televisori e soundbar di noti marchi come LG, Samsung, Philips, TCL e Hisense.

Tv per tutte le esigenze e per tutte le tasche, da modelli low cost a meno di 350 euro ad enormi televisori da 75 pollici. In offerta anche ottimi OLED di LG e i raffinati Samsung The Frame.

Infine non mancano interessanti soundbar per migliorare l’audio della TV, con potenze anche di 360 Watt.

