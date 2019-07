Le migliori offerte del Prime Day sui solari di Bottega Verde sotto i 20 €

Estate, mare, abbronzatura e ... solari! Conosciamo bene, infatti, l’importanza di proteggersi dal sole, per prevenire scottature ed eritemi.

Per il Prime Day, evento Amazon che permette ai clienti Prime di acquistare tantissimi prodotti a prezzi scontatissimi e super convenienti, Bottega Verde offre il 30% di sconto su creme solari, dopo sole e kit da viaggio!

Scopri ora tutti i prodotti in offerta su Amazon.it!

Latte solare SPF 10 e crema doposole per un’abbronzatura intensa in offerta a 13,93 €



Latte solare a bassa protezione e crema doposole Bottega Verde, idratanti e rinfrescanti. Ci piace perché: la formulazione di questi prodotti, ricca di Monoï, estratto di Vaniglia, olio di Argan e vitamina E, aiuta la pelle a rimanere liscia ed elastica e contribuisce a contrastare lo stress dovuto all’esposizione solare; dalla texture morbida, vellutata, e profumatissima.

Scopri di più su Amazon.it

Latte solare SPF 20 e crema doposole con olio di Ibisco e olio di Argan in offerta a 16,73 €



Kit con crema solare SPF 20 e crema doposole. Ci piace perché: dalla forte azione emolliente e idratante, questi prodotti sono l’ideale per chi ha la pelle secca o che tende a “tirare”; dalla texture morbida e di facile stesura, nutrono e ammorbidiscono la pelle in maniera naturale.

Scopri di più su Amazon.it

Crema solare SPF 30 e crema doposole specifiche per il viso in offerta a 12,53 €



Kit con crema solare SPF 30 e crema doposole, entrambe specifiche per il viso e formulate per combattere i segni dei raggi solari e dell’età. Ci piace perché: con olio di Argan e vitamina E, dona alla pelle un'abbronzatura uniforme e previene la formazione di macchie e segni del fotoinvecchiamento. Inoltre, nutre e idrata a fondo la pelle.

Scopri di più su Amazon.it

Spray solare SPF 50 e lozione doposole con estratto di Elicrisio e Camomilla in offerta a 18,16 €



Spray solare con protezione 50 e lozione doposole, rinfrescante e idratante. La crema è ideale per le prime esposizioni al sole e per chi ha la pelle chiara e delicata. Ci piace perché: entrambi resistenti all’acqua, questi prodotti hanno una texture leggera, che non unge e dal rapido assorbimento.

Scopri di più su Amazon.it

Kit con 3 solari per proteggere e idratare la pelle in offerta a 19,95 €



Questo kit comprende una crema solare per il corpo SPF 20 ai fiori di Ibisco e olio di Argan, una crema solare per il viso SPF 15 all’olio di Argan e un doposole all’Elicriso. Ci piace perché: è un kit completo, idratante e ricco di ingredienti naturali; i prodotti, inoltre, si stendono e si assorbono velocemente. Ideali per nutrire, proteggere e far durare l'abbronzatura a lungo.

Scopri di più su Amazon.it

Kit Solari da Viaggio in offerta a 17,85 €



Il kit da viaggio comprende un bagnoschiuma doposole con Cocco e Lime, specifico per far durare l’abbronzatura, una lozione doposole con Elicriso e Camomilla, per un’idratazione intensa, e una crema solare water resistant, con Olio di Ibisco e Argan SPF15. Nella confezione è inclusa anche una praticissima pochette.

Scopri di più su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!