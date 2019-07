Prime Day Amazon: Lavapavimenti a vapore scontato del 38%

Quando in casa ci sono dei bambini la pulizia è importante. Grazie alle offerte messe a disposizione da Amazon in occasione del Prime Day 2019, i clienti Prime potranno ricevere ad un prezzo scontato la scopa a vapore. Il modello della Black+Decker, solo per oggi, sarà disponibile a 123,99€ con uno sconto del 38%.

Con la lavapavimenti steam-mop si può eliminare il 99,9% dei germi dai pavimenti senza detergenti grazie alla forza del vapore. La scopa a vapore si riscalda in pochissimi secondi grazie alla sua caldaia di elevata qualità, che genera vapore secco, delicato ma allo stesso tempo efficace contro ogni sporco. Le superfici si asciugano rapidamente permettendoti di ritagliare del tempo tutto per voi.

L’esclusiva tecnologia Autoselect assicura la giusta quantità di vapore per ogni tipo di superficie per igienizzare tutta la casa. Grazie alla pratica funzione extra vapore si pulisce anche lo sporco più ostinato. L'extra vapore diretto aiuterà a sciogliere e rimuovere anche le macchie più difficili da ogni tipo di superficie.

Semplice e facile da usare, in un attimo passa dalla funzione lavapavimenti a vapore steam-mop al generatore portatile di vapore, utile per pulire specchi, piastrelle e molto altro! La vasta dotazione di accessori offre fino a 17 funzionalità con un solo prodotto ed è possibile pulire ogni angolo della casa.

Tra gli accessori imperdibili c'è il SteaMitt, il primo guanto che genera vapore per igienizzare in modo naturale ogni superficie della casa in tutta sicurezza senza detergenti.

Non vedi l'ora di avere la casa pulita e igienizzata? Clicca qui per acquistare Black+Decker.