Attrezzi per i nuotatori che vogliono allenarsi in casa

Se siete amanti del nuoto ma costretti a rimanere in casa e a stare lontano dalla piscina, non dovete disperare.

La soluzione è a portata di mano ed è più semplice di quello che si possa immaginare. Bastano pochi attrezzi e una buona dose d’impegno per trasformare la propria abitazione in una palestra.

Con questi allenamenti poi, braccia e gambe saranno pronte e ben tonificate per affrontare la piscina. Vediamo i migliori attrezzi per allenarsi rimanendo comodamente a casa.

Saltare la corda permette di far lavorare tutti i muscoli, migliora la resistenza e soprattutto consuma molte calorie. Infatti un quarto d’ora di salto con la corda corrisponde a 30 minuti di nuoto e vi permetterà di sfoggiare un fisico tonico e in forma. Questo modello dotato di schermo a Led permette di visualizzare quattro dati: peso, timer, contatore e calorie. La corda riesce a registrare i dati con precisione, a calcolare il numero di salti e impostare il promemoria di tempo o di salto. Disponibile sia con fili che senza, permette di allenarsi in camera da letto o in terrazzo, con facilità e senza ingombro. Realizzata in materiale PVC di alta qualità, è ergonomica, antiscivolo e ha una presa più confortevole, progettata per ridurre l'affaticamento della mano durante lunghi allenamenti. Completata con una pratica borsa può essere conservata occupando il minimo ingombro.

Pro. Può essere usata con o senza fili.

Contro. Quando si accende il segnale acustico è un po’ rumoroso.

Prevenire infortuni è fondamentale soprattutto se si pratica il nuoto a livello agonistico. Per questo motivo è importante rinforzare braccia e gambe. Potenziando lentamente spalle, braccia e schiena non si perde il tono muscolare anche se non si nuota per un periodo di tempo molto lungo. Questa fascia elastica chiusa ad anello è resistente e affidabile. Oltre a migliorare la forma fisica, aiuta la coordinazione e la flessibilità, ideale per avere ottimi risultati in piscina. La fascia elastica, leggera ma robusta, è realizzata in materiali di ottima qualità. Disponibile in 5 diverse resistenze e misure, è pensata sia per chi è alle prime armi sia per chi si allena individualmente. Rosso, nero, viola, verde, blu ogni colore corrisponde ad una diversa resistenza per un’individuazione rapida.

Pro. La fascia è robusta e resistente.

Contro. Per alcuni utenti dovrebbe essere più lunga.

Avere un buon tono muscolare nelle braccia è fondamentale per i nuotatori. Per allenarsi a casa e rinforzare i muscoli delle spalle i manubri sono gli attrezzi indispensabili. Questo modello realizzato con rivestimento in neoprene su struttura in ghisa, è facile da usare e consente di creare una varietà di programmi di allenamento modellando i gruppi muscolari e la coordinazione. L’impugnatura è progettata per essere ergonomica ed adattarsi ad ogni persona. Inoltre grazie alla forma anti-roll, con le estremità esagonali, i manubri, sono facili da riporre. Disponibili in diversi colori, ogni tinta corrisponde ad un peso differente per individuarli con un semplice colpo d’occhio.

Pro. Il materiale assicura una presa confortevole.

Contro. Per alcuni utenti sono un po’ voluminosi.

Se volete rafforzare braccia e spalle, il body sculpture, è l’attrezzo must have. Ergonomicamente progettato e stratificato, ha un’imbottitura in morbida schiuma per avere il massimo del comfort. La struttura triangolare stabile, garantisce maggiore resistenza anche nella parte bassa, per rinforzare e modellare le gambe. L'impugnatura confortevole e il rivestimento aumentano l’attrito perfetto per allenarsi in totale sicurezza ad ogni grado di allenamento.

Pro. Semplice ma efficace.

Contro. Per alcuni utenti le istruzioni sono poco dettagliate.

Avere addominali allenati aiuta a raggiungere un assetto del corpo migliore, aumentando l'efficienza e le performance in acqua. L’arco per addominali rivestito in materiale espanso, garantisce una buona aderenza sui pavimenti, anche quelli più lisci. La struttura è concepita per non sollecitare la colonna vertebrale e consente di svolgere un allenamento efficace e salutare. Dotato di fissaggio a vite, l’arco può essere facilmente chiuso e raggiungere dimensioni ridotte, perfette per conservarlo con il minimo ingombro all'interno dell'armadio o sotto il divano.

Pro. Resistente e materiali di qualità.

Contro. Per alcuni utenti è difficile da chiudere.

Un supporto per praticare ginnastica a casa è il telo antiscivolo che crea una protezione igienica e grazie ai puntini in silicone, aderisce perfettamente al materassino. Realizzato in microfibra traspirante è resistente allo sporco, è morbido e piacevole sulla pelle. Ultra assorbente e dal peso ridotto è traspirante, grazie ai materiali 80% poliestere e 20% nylon. Disponibile in antracite, celeste, bordeaux, verde petrolio e blu, può essere lavato in lavatrice fino a 40°C ed asciuga rapidamente.

Pro. Assorbe bene il sudore e resta ancorato al tappetino.

Contro. La parte superiore è un po’ scivolosa.

