Dodocool N300: la recensione di un compatto ripetitore WiFi low cost

I ripetitori WiFi, anche noti come range extender, sono accessori da inserire nella presa elettrica, utili ad espandere una rete senza fili. Dispositivi che consentono di portare facilmente Internet in giardino, in un altro piano o in una stanza della nostra abitazione priva di segnale WiFi.

Accessori in grado di collegarsi a tutti i modem-router WiFi, installabili con facilità anche dagli utenti meno esperti.

Oggetto oggi della nostra prova è il modello N300 di Dodocool, un ripetitore WiFi low cost, dal semplice utilizzo e dalle dimensioni contenute.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Dodocool N300.

Dodocool N300: caratteristiche tecniche e design

Il Dodocool N300 si presenta con un design curato ed una buona qualità costruttiva. La parte frontale curva ospita un vistoso led di stato blu, mentre al posteriore troviamo la presa di alimentazione. A sinistra sono presenti il pulsante dedicato al WPS e alla selezione delle modalità repeater o access point, mentre in alto troviamo il comando di alimentazione. Infine la porta Ethernet 10/100Mbps alloggiata sul lato destro.

Non dimentichiamo le dimensioni pari a 75 x 43 x 82 mm, con un peso di 57 grammi.

Passiamo ora alle specifiche tecniche. Il Dodocool N300 ospita al suo interno un chipset MT7628K ed un modulo WiFi 802.11b/g/n a 2,4 GHz collegato a due antenne integrate, con velocità fino a 300 Mbps e supporto agli standard di sicurezza WPA2, WPA e WEP.

Concludiamo con la confezione, di semplice cartone, che include un manuale di istruzioni disponibile anche in italiano.

Dodocool N300: installazione e prestazioni

Installare il Dodocool N300 è un’operazione semplice ed immediata; basterà collegare questo accessorio alla rete elettrica e premere il pulsante WPS presente sull’N300 e sul nostro router. In alternativa è disponibile una procedura tramite l'interfaccia web, disponibile in italiano. Interfaccia che consente anche la configurazione delle varie impostazioni (WiFi, Lan, aggiornamento del firmware) e della modalità di Access point, utile per trasformare una rete cablata in un punto di accesso WiFi.

Come repeater il Dodocool N300 crea una nuova rete wireless con una denominazione formata dal nome originale della nostra WiFi più la sigla "EXT" (es. TIM-1234567_EXT), mantenendo la password originale.

Concludiamo con le prestazioni in generale positive con un collegamento abbastanza stabile e veloce. Questo repeater è riuscito ad estendere la rete WiFi in due ambienti di un appartamento prive, in precedenza, di un buon collegamento ad Internet. Inoltre testando altre posizioni di questo range extender, è stato possibile portare la rete WiFi al primo piano di una villetta con il modem/router installato al piano terreno.

Peccato, infine, per l’assenza della compatibilità con lo standard ac e con le reti a 5 GHz, caratteristiche che avrebbero migliorato le performance di questo accessorio.

Concludiamo con il prezzo, il Dodocool N300 è acquistabile a 17,99 euro.

