Koogeek Kloe4: la recensione di una ciabatta multipresa intelligente

Il nostro viaggio nel mondo della domotica ci riporta oggi da Koogeek, brand cinese specializzato in prodotti smart per la nostra abitazione che avevamo già conosciuto con la recensione della presa elettrica intelligente Klsp1.

Oggetto oggi della nostra prova è l’interessante ciabatta multipresa Kloe4, controllabile da remoto e dotata anche di 4 prese Usb.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della ciabatta Koogeek Kloe4.

Koogeek Kloe4: caratteristiche tecniche

Koogeek Kloe4 è una ciabatta multipresa dotata di quattro Schuko, con una potenza nominale di 10A, 2400W, ognuna dotata di un led di stato. Troviamo, inoltre, un singolo pulsante fisico per l'attivazione di tutta la ciabatta, ma purtroppo sono assenti comandi dedicati alle singole prese e alle porte Usb.

Su questa ciabatta troviamo infatti anche quattro Usb utili alla ricarica dei nostri device, come smartphone e tablet; porte fino a 5V/4.0A (2,4A da una singola Usb). Ricordiamo inoltre la buona costruzione con plastiche di qualità, il cavo di alimentazione lungo 1,7 metri e la protezione integrata da sovratensioni, surriscaldamento e cortocircuiti, con interruttore dedicato. Per quanto riguarda la connettività wireless, questa ciabatta include un modulo WiFi 802.11b/g/n, a 2.4 GHz.

Infine le dimensioni con una lunghezza di 333 mm, una larghezza di 64 mm ed un’altezza di 43 mm e la semplice confezione che include un manuale anche in italiano.

Koogeek Kloe4: app dedicata ed esperienza d’uso

Koogeek Kloe4 è controllabile tramite le app dedicate Koogeek Life e Smart Life per smartphone e tablet con Android e iOS. Inoltre è anche compatibile con la piattaforma di automazione IFTTT ed è comandabile a voce tramite gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant.

Scendendo nel dettaglio, abbiamo utilizzato durante le nostre prove la nota app Smart Life in grado di comandare prodotti intelligenti di vario genere realizzati da tantissime aziende diverse.

Partiamo dalla configurazione di questa ciabatta, davvero immediata grazie alla semplice procedura guidata all'interno dell'applicazione che consente di collegare la Kloe4 alla nostra rete WiFi.

App che permette di comandare ogni singola presa Schuko e tutte le Usb contemporaneamente. Non è, infatti, possibile controllare le porte singolarmente. Applicazione, quasi, completamente in italiano, che consente anche di impostare dei timer e di programmare delle Scene per il controllo di diversi dispositivi: scene attivabili anche in base ad orari programmati, condizioni meteo o posizione dell’utente.

Concludiamo con l’esperienza d’uso di questa ciabatta, solida e dalla buona costruzione. Giudizio positivo anche sull'app sempre stabile e veloce e che non ha mai manifestato problemi di collegamento con la Kloe4. Analoga valutazione anche per quanto riguarda i comandi vocali con la piena compatibilità con Google Assistant e Alexa. Comandi vocali che consentono di controllare, l'alimentazione di tutta la ciabatta e delle singole prese e l'attivazione in simultanea di tutte le porte Usb.

Infine il prezzo della Koogeek Kloe4 pari a 36,99 euro.

Scopri di più su Amazon.it