HolyHigh CS201: la recensione di un elegante smartwatch low cost

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta degli smartwatch di HolyHigh e dopo la recensione del modello P1C dotato di GPS e autonomia fino a 6 giorni, proviamo oggi il CS201.

Un modello, con cassa in metallo, disponibile in tre diverse varianti (nero, celeste e rosa), acquistabile a 39 euro.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche dell’HolyHigh CS201.

HolyHigh CS201: design e caratteristiche

HolyHigh CS201 è uno smartwatch con cassa in metallo e cinturino da 20 mm, in silicone, facilmente sostituibile. Orologio impermeabile, con certificazione IP68 ed in grado di resistere ad immersioni fino a 50 metri di profondità.

Al suo interno troviamo uno schermo a colori TFT touch da 1,3'' dalla forma quadrata, con ampi bordi, illuminazione regolabile automaticamente e risoluzione di 240x240 pixel. E’ inoltre, presente un unico pulsante utile per la gestione dell’alimentazione e per la navigazione tra i vari menù.

Non dimentichiamo il Bluetooth 5, la batteria da 170 mAh e le dimensioni della cassa pari a 40x35x10 mm, con un peso di 45 grammi.

Batteria ricaricabile tramite un cavetto fornito in dotazione con aggancio proprietario magnetico allo smartwatch e presa USB da collegare ad un alimentatore non fornito in dotazione.

HolyHigh CS201: interfaccia utente e app dedicata

Passiamo ora all’analisi dell’interfaccia dell’HolyHigh CS201, chiara e dal semplice utilizzo, con menù tradotti in italiano. Presenti, inoltre, 5 watch faces dalla grafica analogica e digitale, di cui una personalizzabile dall’utente.

Tra le varie funzionalità presenti citiamo il rilevamento del battito cardiaco, il monitoraggio del sonno, dell'aritmia e del livello di ossigeno nel sangue. Completa la sezione relativa all’attività fisica che include 18 diversi sport come corsa, ciclismo, nuoto e calcio.

Ricordiamo anche la possibilità di leggere le notifiche ricevute sullo smartphone, la sveglia, il cronometro, il timer e la bussola.

Occupiamoci ora dell’app dedicata per smartphone Android e iOS denominata Zeroner Health Pro. App, in italiano (con qualche errore di traduzione) e dalla grafica abbastanza curata, che consente di analizzare nel dettaglio tutti i dati raccolti dal CS201.

Al suo interno troviamo anche una sezione dedicata a sveglie ed appuntamenti, l'opzione per l’aggiornamento del firmware dello smartwatch, l’avviso di sedentarietà e la possibilità di controllare dall’orologio la camera dello smartphone.

Citiamo, infine, il riconoscimento automatico dello sport effettuato (poco preciso) e la possibilità di inviare i dati raccolti verso le piattaforme Strava e Google Fit.

HolyHigh CS201: esperienza d’uso e prezzo

Occupiamoci ora dell’esperienza d’uso di questo smartwatch partendo dall'autonomia della batteria di circa 5-6 giorni.

Abbastanza precisi i vari dati fisici raccolti, ad eccezione del rilevamento dei passi un po’ abbondante.

Discreta la luminosità del display, stabile il collegamento Bluetooth con lo smartphone.

Buona la qualità costruttiva considerando il prezzo di vendita pari a 39 euro.

Scopri di più su Amazon in offerta lampo a 39 euro