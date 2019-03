Apeman LC350: la prova di un videoproiettore low cost

Nel vasto mercato dei videoproiettori è possibile trovare anche modelli davvero economici come l’LC350 realizzato da Apeman; azienda che avevamo già conosciuto con la prova della videocamera di sorveglianza ID73.

L’LC350 è un modello in grado di proiettare un'immagine fino a 180 pollici, acquistabile a meno di 100 euro. Un proiettore con altoparlanti integrati, un buon numero di connessioni e dotato anche di un lettore di file audio-video, tramite porta USB e microSD.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dell’Apeman LC350.

Design e caratteristiche tecniche

L’Apeman LC350 è un proiettore dalle dimensioni contenute pari a 19,7 x 16,6 x 6 cm per un peso di 1,46 Kg. Un prodotto dalla discreta qualità costruttiva, realizzato con una scocca in plastica che presenta sul lato superiore i comandi per la navigazione tra i menù e due ghiere per la regolazione di Zoom e Keystone. Le varie connessioni sono alloggiate sul lato sinistro ed includono una HDMI, una VGA, una porta USB, un lettore per schede microSD, un ingresso AV composito ed un’uscita per le cuffie. La parte inferiore ospita un piedino regolabile per l’inclinazione del proiettore ed un attacco per un treppiede. Infine il retro dove troviamo una coppia di speaker con una potenza complessiva di 6 W.

Occupiamoci ora delle caratteristiche tecniche dell’Apeman LC350; un proiettore LCD da 4”, dotato di lampada a Led con luminosità di 3500 lumens e durata dichiarata di 45.000 ore. Citiamo, inoltre, il rapporto di contrasto di 2000:1 e la risoluzione nativa di 480p e in ingresso fino a 1080p. Questo modello è in grado di proiettare un'immagine da 1,1 a 3,8 metri con una diagonale da 34 a 180 pollici.

Concludiamo con la confezione che include un completo telecomando dalla costruzione economica, un cavo audio/video analogico, uno HDMI ed un manuale con una pessima traduzione in Italiano.

Menù, media player, prestazioni e prezzo

Il proiettore Apeman LC350 adotta un'interfaccia davvero essenziale nella grafica e nelle funzioni disponibili, non completamente tradotta in italiano. Interfaccia che include solo le classiche impostazioni video (come luminosità, contrasto, nitidezza e temperatura colore) e audio (con vari setting preimpostati e l'inutile modalità surround). Ricordiamo, inoltre, la possibilità di ruotare l'immagine in caso di installazione a soffitto.

Il proiettore di Apeman ospita un lettore integrato in grado di riprodurre foto, file di testo, file audio (Mp3 e Flac) e video (Avi), memorizzati su una memoria esterna come pen drive o una scheda microSD.

Concludiamo la recensione dell’Apeman LC 350 con l'analisi delle prestazioni audio e video. E' consigliabile utilizzare questo proiettore solo in ambienti completamente bui; in queste condizioni si riesce ad ottenere un'immagine a bassa risoluzione, di qualità appena sufficiente, con una resa cromatica poco naturale e con evidenti problemi nell'uniformità della messa a fuoco; buona, invece, la luminosità.

Deludenti anche le performance degli altoparlanti, abbastanza potenti, ma molto carenti sulla gamma bassa. Ricordiamo, infine, la ventolina interna decisamente rumorosa.

Infine il prezzo, l’Apeman LC350 può essere acquistato a 89,99 euro.

