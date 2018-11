Le più belle navi da crociera

Le vacanze in crociera sono una tipologia di viaggio in crescita, grazie a imbarcazioni sempre più grandi e lussuose, in grado di offrire ogni comfort. Navi gigantesche capaci di trasportare anche 5000 passeggeri e dotate di teatri, parchi acquatici, ristoranti di ogni genere e fantastiche cabine dalla vista mozzafiato.

Scopriamo, quindi, quali sono le 5 migliori navi da crociera del 2018.

1. Harmony of the Seas - Royal Caribbean

Al vertice della nostra classifica si posiziona la Harmony of the Seas di Royal Caribbean: la nave da crociera più grande del mondo dotata di 16 ponti e capace di ospitare quasi 5.500 passeggeri, con 2700 cabine e 2100 membri di equipaggio. Imbarcazione costruita nel 2016, che vanta il primo bar gestito da robot, camere con balcone virtuale e tre scivoli multipiano.

2. Oasis of the Seas - Royal Caribbean

Il secondo gradino del podio è occupato sempre da una nave di Royal Caribbean, la Oasis of the Seas. Un'imbarcazione mastodontica suddivisa in 18 ponti e 7 diverse aree tematiche. Oasis of the Seas è famosa per il suo Aqua Theater, dove assistere a straordinarie performance teatrali acquatiche. Citiamo inoltre il divertente simulatore di surf e il meraviglioso centro fitness che include la più grande Spa mai costruita a bordo di una nave da crociera.

3. Queen Mary 2 - Cunard Line

Queen Mary 2 è l'ammiraglia di Cunard Line: un vero transatlantico rivisitato in chiave moderna e dal grande fascino grazie ai suoi arredamenti in stile art déco. Un'imbarcazione in grado di trasportare 2000 passeggeri nel massimo comfort, che offre anche la possibilità di imbarcare i propri amici a quattro zampe.

4. MSC Fantasia - Msc Crociere

Nella nostra classifica troviamo anche l'italiana MSC Fantasia che vanta una piazza in vera pietra, 5 ristoranti, 4 piscine, 12 vasche idromassaggio, un divertente simulatore di Formula 1 ed un cinema interattivo 4D. Ricordiamo inoltre l'area VIP esclusiva denominata MSC Yacht Club con 99 suite ed una piscina dotata di soffitto trasparente.

5. Disney Dream - Disney Cruise Line

La nostra classifica termina con la Disney Dream, una nava da crociera pensata in particolare per le famiglie con bambini. Un'imbarcazione con a bordo un mini-golf a 9 buche, numerosi scivoli, simulatori digitali di sport, un campo da basket/calcio e da pallavolo.