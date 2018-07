Livorno, dove il reddito di cittadinanza è realtà: "1.200 euro a famiglia per i primi 6 mesi"

Il governo Lega-Movimento 5 Stelle è ancora in alto mare per varare il reddito di cittadinanza, ma c'è una città in cui diventerà realtà molto presto. Si tratta di Livorno, dove l'ufficialità arriva direttamente dal sindaco pentastellato Filippo Nogarin: "Nei prossimi giorni il Comune di Livorno invierà un sms ai 187 beneficiari del reddito di cittadinanza 2018 con le indicazioni su quando e dove andare a ritirare il contributo".

"E' una boccata d'ossigeno indispensabile per i livornesi in difficoltà economica che in questa prima fase riceveranno le risorse relative ai primi 6 mesi dell'anno. In totale si tratta di 1.200 euro a famiglia - spiega il sindaco - Dopodiché, a partire da settembre, procederemo con il pagamento delle altre mensilità".

"L'ho già detto e lo ripeto: per chiudere il cerchio e rendere davvero efficace questa misura di sostegno, bisogna agire sul reinserimento lavorativo. Il che significa mettere mano alla normativa a livello nazionale - sostiene Nogarin in un post su Facebook Questo è l'unico governo che può portare a termine una riforma che sarebbe epocale".