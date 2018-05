Tso tragico: quattro condanne per la morte di Andrea Soldi

Tutti condannati per la morte di Andrea Soldi, il 45enne deceduto nell'agosto del 2015 in seguito a un tso. Il tribunale di Torino ha condannato i tre vigili urbani che eseguirono il trattamento sanitario obbligatorio e il medico psichiatra che aveva in cura Andrea a un anno e 8 mesi. L'accusa aveva chiesto per tutti una pena di un anno e sei mesi.

Il tribunale ha inoltre stabilito che il risarcimento del danno dovrà essere definito in sede civile, ma ha disposto una provvisionale immediatamente esecutiva di 220mila euro a favore del padre di Andrea, Renato Soldi, e di 75mila a favore della sorella, Maria Cristina. Alla lettura della sentenza gli imputati, tutti accusati di omicidio colposo, erano presenti in aula. Tra sessanta giorni le motivazioni della sentenza.

Andre Soldi, morto in seguito a un tso

Andrea Soldi, 45 anni, malato di schizofrenia paranoide, è morto in seguito al tentativo di tso, il pomeriggio del 5 agosto 2015. "Era una persona malata, non avrebbe fatto male a nessuno. Dovevano solo aspettare e Andrea sarebbe ancora lì seduto sulla panchina", ha commentato la sorella Cristina Soldi. "Per noi questa è una condanna morale. Perché quel che è successo ad Andrea non succeda mai più - ha aggiunto -. Mi auguro che qualcuno adesso si metta intorno a un tavolo e ragioni su questa malattia e intraprenda un cammino per i malati e per le loro famiglie".

"E' una sentenza nei confronti della quale nutriamo il massimo rispetto, così come abbiamo apprezzato come è stato condotto il dibattimento, però la consideriamo un segmento di questa vicenda processuale, un passaggio che apre la strada a ulteriori fasi di giudizio perché certamente è una sentenza che sarà appellata". Così Anna Ronfani, legale del medico psichiatra accusato di omicidio colposo e condannato a un anno e otto mesi per la morte di Andrea Soldi.