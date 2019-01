Migranti, nave alla deriva con 100 persone: "Stiamo congelando"

Mentre ancora si discute sui 170 migranti morti negli ultimi due naufragi avvenuti nel Mediterraneo, arriva un nuovo grido d'allarme: una nave alla deriva con un centinaio di persone a bordo. La segnalazione è arrivata su Twitter da Alarm Phone che, in in una lunga serie di messaggi, ha spiegato di aver provato a contattare le autorità libiche, italiane e maltesi e che a bordo ci sarebbe un bimbo “privo di conoscenza o addirittura morto”.

10am this morning, we were alerted by 100 people on a boat crossing the Mediterranean. At 11 we received the first position. They are 60NM offshore Misrata (#Libya) but the situation is calm and they asked us to standby as they are currently underway using an engine. — Alarm Phone (@alarm_phone) 20 gennaio 2019

Migranti alla deriva: “Dalla Libia non rispondono”

L'imbarcazione avrebbe problemi, starebbe imbarcando acqua. "Roma e Malta ci dicono di rivolgerci a Tripoli come autorità responsabile - twittano da Alarm Phone -. Finora, non abbiamo ricevuto alcuna risposta da Tripoli. Non possiamo nemmeno confermare che abbiano ricevuto il nostro messaggio. Abbiamo iniziato a chiamare tutti i numeri telefonici conosciuti, finora senza successo".

At 12:58, call to MRCC #Rome with new GPS position. They tell us to call RCC #Malta and state they won’t pass on this info despite this being their duty as they received knowledge about a SAR case. @guardiacostiera @rbx_afm — Alarm Phone (@alarm_phone) 20 gennaio 2019

La prima segnalazione, raccolta da Alarm Phone attorno alle 11, localizzava l'imbarcazione a circa 60 miglia da Misurata e non faceva riferimento alla presenza di problemi. Poco dopo, la situazione ha iniziato a precipitare. L'ultimo tweet dell'organizzazione fa riferimento alla situazione aggiornata: "Abbiamo sempre più difficoltà a calmare le persone. Sollecitiamo le autorità a decidere chi è responsabile, un'autorità capace di coordinare le operazioni di ricerca e soccorso e che rispetti il diritto internazionale. E' inaccettabile che la legge venga violata e che la gente venga lasciata morire per giochi politici".

Panico a bordo: "Stiamo congelando"

Le persone a bordo del barcone alla deriva nel Mediterraneo "sono in preda al panico, il nostro team sta cercando di calmarli. Abbiamo ripetutamente sentito le persone gridare, una persona ci ha detto che presto non sarà più in grado di parlare perchè sta congelando. La situazione è disperata". E' Alarm Phone ad aggiornare in tempo reale via Twitter sull'odissea delle circa 100 persone in queste ore alla deriva. Alarm Phone cita fonti maltesi secondo le quali la guardia costiera libica starebbe "lavorando su tre eventi Sar" (Search and Rescue), ma non ci sono conferme che una delle operazioni riguardi questa barca.

15:50 We try to stay in contact with the boat. “I soon won’t be able to speak anymore because I’m freezing so much!”, one person told us. They are panicking, our team has to calm them down. Over the last hour, we repeatedly heard people screaming. The situation is desperate. — Alarm Phone (@alarm_phone) 20 gennaio 2019

Sea Watch: "Nessuno ci dà istruzioni"

"La Sea Watch 3 non è stata ancora coordinata da nessuna autorità e attende ancora istruzioni". La Sea Watch, sul proprio profilo Twitter, pubblica il testo di una email inviata nel pomeriggio di ieri e relativa alla richiesta di eventuali istruzioni per interventi in soccorso di migranti in difficoltà nelle acque libiche.

"Le autorità libiche -si legge- e il nostro stato di bandiera sono stati informati". "Non siamo stati contattati o coordinati da loro in alcun modo". Le autorità "non si sono impegnate a fornire alcuna istruzione. Abbiamo provato a contattarli ma, quando ci siamo riusciti, la comunicazione si è rivelata estremamente complessa e hanno riagganciato".