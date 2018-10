Omicidio Noemi Durini, il fidanzato condannato a 18 anni e 8 mesi

E' stato condannato a 18 anni e 8 mesi di reclusione Lucio, il 18enne di Montesardo Salentino reo confesso dell'omicidio della sua fidanzata sedicenne Noemi Durini. La decisione arriva al Tribunale dei minorenni di Lecce, dove si è celebrato il processo con rito abbreviato per il giovane, all'epoca dei fatti non ancora maggiorenne.

Il 3 settembre, Lucio prelevò la ragazza da casa alle 4.50 del mattino e, dopo averla aggredita, la lasciò morire sotto un cumulo di pietre nelle campagne di Castrignano del Capo, come ricostruisce Veronica Valente su LeccePrima. Il corpo della sedicenne di Specchia fu ritrovato solo dieci giorni dopo.

A nulla sono valsi i tentativi della difesa di ottenere una nuova perizia psichiatrica nel processo col rito abbreviato per il ragazzo. Oggi, il giudice Aristodemo Ingusci ha respinto l’istanza e ha emesso il suo verdetto: 18 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, per soppressione di cadavere e porto d’arma.

Accolta quindi la ricostruzione della pubblica accusa, rappresentata dal pubblico ministero Anna Carbonara, secondo cui l’imputato era lucido. Ma per saperne di più, bisognerà attendere che il gup depositi le motivazioni della sentenza.

La notizia su LeccePrima