Open Arms, odissea finita: tutti i migranti sono sbarcati a Lampedusa

Prima notte sulla terraferma dopo 19 giorni sul ponte per gli 83 migranti ancora a bordo della Open Arms. Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha disposto il sequestro dell’imbarcazione della ong spagnola e i i migranti sono così sbarcati intorno all’una di notte nel porto commerciale di Lampedusa. "Ho appena terminato insieme a tre straordinari colleghi Rocco BIllone , Angela Callari, Giuseppe Bordieri lo sbarco degli ultimi 83 rimasti sulla Open Arms , sono stati 5 giorni molto difficili e pieni di tensione ed amarezze; grazie a Dio stanno tutti bene, resterà una delle esperienze più intense della mia vita.... da oggi mi sento più ricco". Questo il racconto del medico di Lampedusa Francesco Cascio, che fino all'una di notte ha assistito allo sbarco dei migranti dalla Open Arms.

Open Arms, migranti sbarcati a Lampedusa tra applausi e contestazioni

Migranti e volontari hanno intonato “Bella Ciao” mentre la nave stava attraccando, scambiandosi abbracci e pacche sulle spalle. Quando sono iniziate le operazioni di sbarco e primi migranti hanno iniziato a lasciare la nave dalla banchina sono partiti forti applausi. Ad attenderli infatti c’erano diversi attivisti, compresi i fedeli di don Carmelo La Magra, il parroco che nelle ultime sere ha organizzato veglie e incontri sul sagrato della chiesa di San Gerlando in sostegno dei migranti. Al gruppetto, dopo una breve e serena trattativa, come riferisce AgrigentoNotizie, le forze dell’ordine hanno consentito di rimanere dentro l'area rossa, mentre fuori sono rimaste le altre persone Fedeli e attivisti hanno portato acqua e viveri.

Sul molo commerciale c’era anche l’ex sindaca di Lampedusa, Giusi Nicolini, e la “pasionaria” della Lega Angela Maraventano, che è sbottata contro i giornalisti accusandoli di essere schierati dalla parte dei migranti “che danneggiano l’immagine dell’isola”. "Questi trafficanti di 'carne umana' provocano un danno enorme all'immagine dell'isola”, ha detto Angela Maraventano e a chi le ha fatto notare che, al momento, a Lampedusa è sold out, Maraventano ha ribattuto: "E che c'entra? Il danno all'immagine queste agenzie non governative lo provocano lo stesso!". Le forze dell'ordine hanno poi hanno chiesto ai cameramen di allontanarsi dai manifestanti per non alimentare i dissidi tra le due fazioni.

Open Arms, il sequestro e le ultime notizie

I migranti sono stati trasferiti con dei pulmini all’hotspot di contrada Ibriacola, lo stesso centro di accoglienza dove poco prima erano stati portati 47 tunisini che erano stati avvistati e soccorsi dalle motovedette della Capitaneria di Porto e delle Fiamme Gialle a circa tre miglia dalla costa di Lampedusa.

La nave della ong spagnola raggiungerà presto il porto di Licata (Agrigento) dove già sono ormeggiate le navi Mare Jonio e Sea watch, sequestrate in passato. L'imbarcazione dopo il sequestro preventivo firmato dl magistrato è stata affidata al comandante Marc Reig. La Procura indaga per Omissione e rifiuto di atti di ufficio, articolo 328 del Codice penale. Al momento l'ipotesi di reato è contro ignoti.