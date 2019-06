Migranti, nuovi sbarchi "fantasma" a Lampedusa: e tornano le navi umanitarie

Gli sbarchi continuano. In realtà non si sono mai fermati. E' l'attenzione dell'opinione pubblica che va e viene, a comando, quando il tema è l'immigrazione dal Nordafrica. E le navi umanitarie tornano sulla rotta del Mediterrano Centrale.

Nuovo sbarco nella notte a Lampedusa. Intorno all'1.45 sono approdate al Molo Favaloro 15 persone, tra loro alcune di nazionalità eritrea. Le persone viaggiavano su un piccolo gommone che è stato soccorso in prossimità dell'isola. Qualche ora prima 38 persone a bordo di un barchino proveniente dalla Libia sono stati trainati in porto a Lampedusa dalla Guardia Costiera. A quanto riferisce su twitter Mediterranean Hope, il programma rifugiati e migranti della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, si tratta di "20 uomini, 17 donne e una bambina, Costa d'avorio, Guinea e Tunisia i paesi di origine, Libia quello di partenza. Alcuni di loro erano disidratati. In particolare una donna versava in brutte condizioni di salute".

Sea Watch di nuovo in mare

La Sea Watch ha lasciato ieri il porto di Licata per dirigersi verso l’area SAR dopo essere stata dissequestrata. "Per oltre 3 settimane il Mediterraneo centrale è rimasto senza nessuna nave civile di soccorso pronta a salvare le persone in fuga dalla Libia" commentano dalla nave umanitaria.Tutti gli studi hanno più volte evidenziato come non esista alcun "pull factor" delle Ong: non aumentano le partenze dalla Libia quando al largo ci sono navi delle Ong attive per operazioni di soccorso.

Migranti, 53 su una barca a vela in Calabria

Nela giornata di domenica una barca a vela con a bordo, stipati sottocoperta, 53 migranti, (43 adulti e 10 minori tutti di sesso maschile, di probabile origine pakistana) e all'esterno, al timone, due cittadini ucraini, sospetti scafisti (poi fermati), è approdata al porto di Crotone. L'imbarcazione era stata da un velivolo del Comando operativo aeronavale di Pomezia mentre si trovava a 35 miglia dalle acque italiane diretta verso le coste ioniche calabresi ed intercettata

Dalle prime informazioni i migranti sarebbero partiti alcuni giorni fa dalla Turchia. Avrebbero voluto raggiungere l'Italia nella notte fra sabato e domenica, in modo da consentire agli scafistidi dileguarsi. Al momento dell'intercettazione la barca a vela stava navigando senza alcun problema apparente e i migranti, non visibili all'esterno, sono stati scoperti solo quando i militari saliti a bordo del natante, sonoentrati nei locali interni. La barca è stata sequestrata, e i migranti condotti nelle strutture di accoglienza per gli adempimenti del caso.

Sbarchi fantasma, il Viminale invita a evitare allarmismi

Fonti del Ministero dell'Interno 48 ore fa avevano invitato ad evitare qualsiasi allarmismo proprio in merito ai cosiddetti "sbarchi fantasma", gli arrivi cioè via mare attraverso piccole barche più difficili da individuare. Secondo le stesse fonti del Viminale, i rintracci a terra in prossimità di uno sbarco sono stati 5.371 nel 2017, 3.668 nel 2018 e si sono ridotti a 737 nel 2019. "Numeri che - aveva sottolineato ancora il Ministero - mostrano l'evidente riduzione del fenomeno grazie alla politica dei 'porti chiusi', che ha ridotto sensibilmente gli arrivi e per effetto dei controlli mirati da parte delle forze di polizia disposti dai prefetti delle zone interessate".

Per sbarchi "fantasma” si intendono attività di tipo autonomo effettuate da piccole imbarcazioni veloci che cercano di arrivare sul suolo italiano senza chiedere soccorso.