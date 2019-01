Bollo auto, occhio alla scadenza: come pagarlo (e dove) in maniera semplice e veloce

Bollo auto 2019, come pagarlo e dove? La tassa automobilistica, lo ricordiamo, è un tributo regionale il cui pagamento viene richiesto a chi possiede uno o più veicoli iscritti al Pra - Pubblico registro automobilistico - a prescindere dall'effettiva circolazione del mezzo. Può essere dunque definita una tassa sul possesso del veicolo. Il bollo auto va pagato ogni anno, ma essendo una tassa regionale l'importo varia da regione a regione. Le competenze in materia di tasse automobilistiche, infatti, sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario e alle province autonome di Trento e Bolzano. Pagare il bollo auto è abbastanza semplice e veloce, e in questo articolo vi spiegheremo come fare.

Bollo auto 2019, dove e come pagarlo

Le modalità messe a disposizione degli automobilisti per pagare il bollo auto sono tante. Per pagare la tassa si possono usare le delegazioni Aci, le agenzie di pratiche auto, Banca 5 - presso gli esercizi ad essa aderenti -, i punti di riscossione di Sisal Group Spa, gli sportelli bancomat ATM delle banche convenzionate. E non solo. Tutti i cittadini potranno pagare il bollo auto anche alle Poste, recandosi presso l'Ufficio Postale più vicino, sull'intero territorio nazionale. Cosa serve in questo caso? La procedura è molto semplice e veloce. Occorre comunicare all'operatore i dati relativi al pagamento (nello specifico: regione/provincia autonoma di residenza, targa/telaio, tipo veicolo ed eventuale riduzione) senza preoccuparsi di calcolare l'importo dovuto e senza compilare alcun modulo. La somma infatti verrà calcolata automaticamente allo sportello. Questo perché tutti gli sportelli postali possono collegarsi direttamente con l'archivio delle tasse automobilistiche e conoscere in tempo reale l'importo del bollo auto. Il versamento della tassa automobilistica può essere effettuato anche online attraverso il sito di Poste Italiane. Il servizio è disponibile per tutti gli utenti registrati al sito www.poste.it. Ricordiamo che il servizio è aperto e disponibile, oltre che agli utenti registrati, anche ai correntisti BancoPosta e ai titolari di carte PostePay.

Pagamento bollo auto 2019: scadenza e novità

Ora chiariamo un punto importante: la scadenza per il pagamento. Secondo la legge italiana, il bollo deve essere versato entro il mese di immatricolazione dell'auto. Se però l'immatricolazione avviene negli ultimi dieci giorni del mese, la scadenza viene rinviata all'ultimo giorno del mese successivo. Facciamo un esempio per chiarire: se acquistate un’auto nuova il 7 gennaio, avrete tempo fino al 30 dello stesso mese per regolarizzare il pagamento; se l’immatricolazione avviene, invece, il giorno 26 di gennaio, avrete tempo fino al 28 febbraio. Se il giorno di immatricolazione è un sabato oppure un festivo, il computo decorre dal primo giorno lavorativo successivo. Fanno eccezione Lombardia e Piemonte: queste due regioni, infatti, consentono sempre di versare la tassa entro lo scadere del mese successivo a quello d'acquisto.

Infine ricordiamo che la legge di bilancio 2019 contiene un'importante agevolazione sul bollo auto 2019, riservata però a pochi "fortunati": i possessori di auto e moto di interesse storico e collezionistico di età da 20 a 29 anni dalla data di prima immatricolazione. Tutti i veicoli con più di 20 anni (e meno di 30) per cui è stato rilasciato il Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica dai registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, pagheranno dal 2019 un bollo ridotto del 50%. Tassa dimezzata, dunque.

Una protesta contro il bollo auto. Ansa